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Uğur Mumcu Kadıköy'de anılıyor

Uğur Mumcu, ölümünün 30’uncu yılında Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği “Gazeteci Uğur Mumcu ve Tüm Demokrasi Şehitlerini Anma Gecesi” programıyla anılıyor.

20 Ocak 2023 Cuma 09:11
Uğur Mumcu Kadıköy'de anılıyor

Uğur Mumcu Kadıköy'de anılıyor


Türk basının usta kalemi Uğur Mumcu, katledilişinin 30'ncu yılında anılıyor. 24 Ocak 1993'te Ankara'da evinin önünde uğradığı bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden gazeteci, yazar Uğur Mumcu, ölüm yıl dönümünde Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği bir programla anılacak. Uğur Mumcu ve tüm basın şehitlerine atfedilen “Gazeteci Uğur Mumcu ve Tüm Demokrasi Şehitlerini Anma” programı, 24 Ocak Salı akşamı saat 20.00'de Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

Program Uğur Mumcu anısına hazırlanan kısa bir film gösterimiyle başlayacak. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın açılış konuşmasını yapacağı anma gecesinde gazeteci, yazar İsmail Saymaz konuşmacı olacak. Konuşmanın ardından müzisyen Erdal Güney dinletisi ile program son bulacak.

Son Güncelleme: 20.01.2023 10:14
Anahtar Kelimeler:
Uğur MumcuKadıköy
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