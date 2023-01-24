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Uğur Mumcu Sarıyer'de anıldı

Usta gazeteci, yazar Uğur Mumcu, ölümünün 30’uncu yıl dönümünde Sarıyer’de adının yaşatıldığı parkta anıldı. Yazar için şiirler okundu, büstü karanfillerle donatıldı.

24 Ocak 2023 Salı 14:09
Uğur Mumcu Sarıyer'de anıldı

Uğur Mumcu ölümünün 30 yılında Sarıyer'de anıldı

Evinin önünde uğradığı bombalı saldırıda hayatını kaybeden araştırmacı gazeteciliğin sembol ismi Uğur Mumcu için PTT Evleri Mahallesi’nde adının verildiği parkta bir anma programı gerçekleşti. Törene; Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, CHP Sarıyer İlçe Başkanı Ahmet Güveloğlu, CHP Sarıyer Eski İlçe Başkanı Sevim Yalınkılıç, ilçe örgütü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Anma programında yapılan konuşmaların ardından parkın içinde yer alan Uğur Mumcu büstüne karanfiller bırakıldı.

BU DEĞERLERİ YAŞAMIMIZDAN ÇIKARMAYACAĞIZ

“Bu toplumun birbirine çok ihtiyacı var. Devlet, Cumhuriyet kolay oluşmadı. Uğur Mumcu’da yazılarında hep bu konuya değinmiş” diyen Başkan Şükrü Genç yaptığı konuşmada, usta gazeteciyi Nadir Nadi, Altan Öymen, Önder Sav gibi önemli isimlerin görüşlerini paylaşarak andı. Yazarın 1984 yılındaki bir yazısını okuyan Başkan Genç, “Genç kalemlere, gazetecilere bakıyorum. Kalemini namus olarak almış, şartlar ne olursa olsun kalemini satmayacak yeminleri var. Onları da kutluyorum. Yine çok sevdiğim biz sözle bitirmek istiyorum, ‘Ateşi ve ihaneti gördük yılmadık. Dayandık, dayandık. Her yanda yürüdük.’ Sadece bir günde değil, bu değerleri yaşamımızın hiçbir anından çıkarmayacağız” diye konuştu.

ÇARE YENİDEN ATATÜRK CUMHURİYET’İ

Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Fahrettin Serdaroğlu ise yaptığı konuşmada; “Asla unutmayacağız. Asla umutsuz olmayacağız. Yarınlar aydınlık olacak. Katillere, iş birlikçilere günü gelince mutlaka hesabı sorulacak. Minnet ve şükranla anıyoruz. Çare yeniden Atatürk Cumhuriyet’i” dedi.

BÜTÜN AYDINLARIMIZI ANIYORUM

CHP Sarıyer İlçe Başkanı Ahmet Güveloğlu ise şöyle konuştu; “Uğur Mumcu unutulmaz bir gazeteci olmasının yanı sıra emekçi, Kuvayı Milliyeci’dir. Bugün bizlere düşen görev Uğur Mumcu’yu unutmamak, mücadelesine ortak olmaktır. Yolsuzluklardan arınmış, huzurlu bir Türkiye istiyoruz. Uğur Mumcu’nun emanetine sahip çıkıyoruz. Demokrasi mücadelesinde yaşamını kaybeden bütün aydınlarımızı anıyorum.”

Son Güncelleme: 24.01.2023 14:15
Anahtar Kelimeler:
SarıyerUğur Mumcu
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