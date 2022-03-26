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Ukrayna'dan Boğaz'a mayın akıntısı | Balık avı yasaklandı

Odessa Limanı'ndan kopan mayınlar Türkiye sahillerine ulaştı. İki mayın imha edildi. İstanbul Boğazı'nda balık avı yasaklandı.

26 Mart 2022 Cumartesi 21:39
Ukrayna'dan Boğaz'a mayın akıntısı | Balık avı yasaklandı

Ukrayna'dan Boğaz'a mayın akıntısı | Balık avı yasaklandı


Rus işgaline karşı direnen Ukrayna Ordusu savunma savaşı verirken, Odessa Limanı'na konulan mayınlar Karadeniz'de ulaşımı vurdu. Kopan çok sayıda mayın akıntıya kapılarak Türkiye kıyılarına yöneldi. İki mayın SAS timleri tarafından etkisiz hale getirilirken, Boğaz'da balık avı yasaklandı.

Sarıyer-Garipçe açıklarında ikinci kez mayın olduğu tahmin edilen bir cisim belirlendi. İhbarı alan Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) timleri bölgede çalışma başlattı. Ardından İstanbul Boğazı açıklarında ikinci mayının belirlendiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.


Bugün öğle saatlerinde İstanbul Boğazı girişinde Ukrayna’nın liman girişlerine döşediği mayınlardan biri balıkçılar tarafından Sarıyer-Garipçe açıklarında bulunmuştu.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) timleri tarafından incelemeye alınan mayınla birlikte boğaz girişinde arama çalışmaları başlatılmıştı. Arama çalışmalarına askeri helikopter de havadan destek vermişti.

İKİNCİ MAYIN TESPİT EDİLDİ

Gün içinde Sarıyer açıklarında tespit edilen ve etkisiz hale getirilen mayının ardından ikinci bir mayın ihbarı daha geldi. İlk mayının bulunduğu yere çok yakın bir noktada bulunduğu ve ticari bir gemi tarafından ihbarın yapıldığı öğrenildi. 

SAS komandolarının olay yerine gittiği ve mayını Riva'daki Elmasburnu'na götürüp imha edilmesi bekleniyor.

YALANLAMA GELDİ

İstanbul Boğazı açıklarında ikinci mayının belirlendiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
MayınBalık AvıUkraynaRusya
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