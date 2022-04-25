Ukrayna Türkiye arasında silah dolandırıcılığı krizi

Aralarında medya dünyasının ünlü bir ismin eşinin de bulunduğu bazı kişilerin, Ukrayna Savunma Bakanlığını 5 milyon dolar dolandırdığı iddia ediliyor. Rus işgalina karşı ülke genelinde direniş mücadelesi veren Kiev yönetimi, Türk savunma sanayi şirketi tarafından dolandırıldığı gerekçesiyle Ankara'dan yardım istedi. CNNTürk'ün ünlü sunucusu ve Hürriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Hande Fırat'ın eşi Murat Özvardar'ın adının karıştığı skandal iddialar konusunda yetkililerden henüz bir açıklama yok. Miğfer ve çelik yelek alımı için Türk iş insanları ile uzun süre görüşen Ukrayna Savunma Bakanlığı yetkilileri, 5 milyon dolarlık ödemenin ardından Ankara'da kimsenin telefonlarına çıkmadığı gerekçesiyle yardım istedi. OdaTv'de yer alan haberde Ukrayna İçişleri Bakanlığı İletişim Başkanı Volodymyr Krakovetskyi, Ankara Mali Şube Müdürlüğü ve Ankara Cumhuriyet Savcılığına başvurarak dolandırıcılardan şikayetçi olduğu iddia edildi.

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Toygun Atilla'nın haberine göre, Ukrayna İçişleri Bakanlığı İletişim Başkanı Volodymyr Krakovetskyi, Ankara Mali Şube Müdürlüğü ve Ankara Cumhuriyet Savcılığına başvurarak dolandırıcılardan şikayetçi oldu.

Ukrayna'yı dolandırdığı iddia edilen iş insanları arasında savunma sanayinin ünlü iş insanlarından Koray Altınel ve Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın eşi Murat Özvardar bulunuyor.

Toygun Atilla'nın söz konusu yazısı şu şekilde:

Olay 4 Mart günü gazeteci Hande Fırat'ın eşi Murat Özvardar'ın Ukrayna İçişleri Bakanlığı İletişim Başkanı Volodymyr Krakovetskyi'ye attığı e-maille başladı.

Murat Özvardar, Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu silah ve insani yardım malzemelerinin kendileri tarafından tedarik edilebileceğini söylüyordu.

Sonrasında yapılan telefon görüşmeleri, karşılıklı görüşmelerde Murat Özvardar, Gürcistanlı bir grubun Ukrayna'ya 70 milyon dolar yardım yapmak istediğini, bu bağışın ödenmesini, lojistiğini ve teminini ise bizzat kendisinin organize edeceğini söyledi.

Bu görüşmeler sürerken devreye Manas Savunma Sanayi Şirketi sahibi Koray Altınel de devreye girdi.

'SATIŞTAN DEVLET HABERDAR' DEDİLER

Ukrayna İçişleri Bakanlığı İletişim Başkanı Volodymyr Krakovetskyi'ye kendisini MİT'in eski istasyon şefi olarak tanıtan Kadir Altınel, Türkiye'deki etkin siyasetçilerle fotoğraflarını ve ilişkilerini gösteren dökümanları paylaştı.

Koray Altınel ve Murat Özvardar kendilerinin faaliyetlerinden Türkiye Cumhuriyeti devletinin haberdar olduğunu söyledi.

Gürcistan'dan geleceği söylenen 70 milyon dolarlık yardım parası konusu kapatılmış, iş Ukrayna'ya silah ve askeri malzeme satışına dönmüştü.

Ancak bu silah ve askeri malzeme satışı üçüncü bir ülke üzerinden yapılacaktı.

5 MİLYON DOLAR HAVALE ETTİLER

Ukraynalılar istedikleri silah, miğfer ve çelik yeleklerin siparişini verdi. Bunların arasında 338 kalibrelik keskin nişancı tüfeği de vardı.

Ukrayna Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve İçişleri Bakanlığı, 11 ayrı havale ile 5 milyon doları Koray Altınel'in AKA Arms Defence adlı şirketine havale etti.

Ukraynalılar silah ve askeri malzemelerin ülkelerine gönderilmesini beklemeye başlamıştı.

"5 MİLYON DOLAR DOLANDIRILDIK ŞİKAYETÇİYİZ"

Ancak sonuç bekledikleri gibi olmadı. Askeri malzemeler bir türlü gelmiyordu. Koray Altınel, Ukrayna İçişleri Bakanlığı İletişim Başkanı Volodymyr Krakovetskyi'nin telefonlarına dahi çıkmıyordu.

Bunun üzerine Volodymyr Krakovetskyi 7 Nisan'da hem Ankara Mali Şube Müdürlüğü'ne hem de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek Ukrayna'nın dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

Volodymyr Krakovetskyi'nin şikayetçi olduğu isimler şunlardı: Koray Altınel, gazeteci Hande Fırat'ın eşi Murat Özvardar, Bülent Aygün, soyadını bilmediği Mehmet isminde bir kişi, yine ismini bilmediği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda çalıştığını söyleyen biriydi.

Ankara Cumhuriyet Savcısı Ali Ağaçtan tarafından "Çok gizli" olarak yürütülen soruşturmanın detaylarının ise önümüzdeki günlerde ülke gündemini çok sarsacağını söylemek yanlış olmaz.