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Ülkücüler bıyıklarını keserek isyan etti

MHP içinde çok sayıda ismin adının karıştığı Sinan Ateş suikastinin ardından parti içinde ve ülkü ocakları camiasında tepkiler dinmek bilmiyor. 

09 Ocak 2023 Pazartesi 16:41
Ülkücüler bıyıklarını keserek isyan etti


Ülkücüler bıyıklarını keserek isyan etti

Sinan Ateş'in Ankara'da bir suikaste kurban gitmesinin ardından sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Çok sayıda ülkücü bıyığını keserek MHP'den istifa ettiğini duyurdu

Yıllardır ülkücü camiada yer alan isimler Sinan Ateş cinayetinin ardından bıyıklarını kesmeye ve "Dava Sinan Ateş ile toprağa gömülmüştür" mesajları yayımlamaya başladı.

Ankara'da Ülkü Ocakları'nın eski genel başkanlarından Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesi ve olayın ardından MHP'nin sessizliğe bürünmesi ülkücü çevrelerde tepkiye neden oldu.

Kimi ülkücüler ise bu tablo karşısındaki tepkilerini 'hilal' şeklindeki bıyıklarını keserek gösterdi.

Bıyıklarını traş makinesiyle kestikleri anların görüntülerini sosyal medya ağlarında paylaşan ülkücüler, videoda "Dava Sinan Ateş ile toprağa gömülmüştür" mesajını da paylaştı.  
 

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Anahtar Kelimeler:
Sinan Ateş
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