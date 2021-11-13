Uluslararası arama kurtarma tatbikatında AKUT başarısı



AKUT’un ev sahipliği yaptığı, Fransa, Avusturya, İspanya, İtalya, Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye'den toplam 1.715 kişinin görev aldığı, Türkiye’de ilk kez düzenlenen “AB-ModEx Saha Tatbikatı" sona erdi. AKUT tatbikata, 13 ekibinden 100 gönüllüsü ile katıldı. Tatbikatın bu güne kadarki en büyük ModEx Tatbikatı olduğu belirtildi. Tatbikata katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı’dan, tatbikat ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

BM bünyesindeki INSARAG kapsamında akredite edilmiş ilk Türk kuruluşu olmanın yanı sıra; AB Komisyonu Avrupa Sivil Koruma Mekanizması kapsamındaki Avrupa Sivil Koruma Havuzu’na (ECPP-European Civil Protection Pool) giren ilk Türk arama-kurtarma ekibi olma ve “AB-ModEx” tatbikatlarını düzenleyen konsorsiyumun ortağı olma başarıları göstermiş olan AKUT, bir uluslararası başarıya daha imza attı.

Hem Türkiye için bir ilk hem de bugüne kadar düzenlenen en büyük tatbikat

AKUT, Tekirdağ’da düzenlenen, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katıldığı ve ModEx kapsamında gerçekleşen bugüne kadarki en büyük tatbikat olan “AB-ModEx Saha Tatbikatı 2021"e, AFAD ile birlikte ev sahipliği yaptı. AKUT’la birlikte ilk defa, tamamen gönüllülerden oluşan bir STK’nın konsorsiyum ortağı olduğu ModEx’te şimdi de; yine AKUT sayesinde, bir ortağın kendi ülkesinde düzenlediği en büyük ModEx tatbikatının gerçekleştiği ifade edildi. Ayrıca bu tatbikatın ülkemizde ilk kez düzenlendiği de belirtildi.

AKUT tatbikata, Bursa, Denizli, Manisa, Kuşadası, Yarımada, İzmir, Marmaris, Ankara, Afyon, İstanbul, Eskişehir, Kocaeli ve Tekirdağ olmak üzere toplam 13 ekibi ve 100 gönüllüsü ile operasyonel olarak katılmanın yanı sıra; deneyimli gönüllüleri ile hem saha yönetiminde hem tatbikat yönetiminde görev alma başarısı da gösterdi.

7 ülkeden 1.715 kişi görev aldı.

Sadece kentsel arama kurtarma (USAR) ekiplerinin değil, medikal kurtarma (EMT) ekiplerinin de katıldığı tatbikata, Fransa, Avusturya, İspanya, İtalya, Bulgaristan USAR ekiplerinin yanı sıra; AFAD’ın Bursa ve İzmir USAR ekipleri katıldı. Tatbikatta ayrıca, drone ekibiyle Fransa; medikal kurtarma ekibiyle İspanya ve Türkiye (UMKE); teknik destek ekibiyle ise İtalya yer aldı. Tatbikatta 7 ülkeden toplam 1.715 kişi görev aldı.

AKUT Başkanı Recep Şalcı : “Bu başarı, çeyrek asırlık bir geleneğin başarısıdır.”

AKUT olarak, BM ve AB Komisyonu nezdinde gösterdikleri başarıların çeyrek asırlık geleneklerinin ürünü olduğunu belirten AKUT Başkanı Recep Şalcı; “Bugün, bugüne kadarki en büyük tatbikatın Türkiye’de gerçekleştirilmesiyle, bu çabamızın en önemli meyvelerinden birisini almaktan haklı bir gurur duyuyoruz. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun da katıldığı AB ModEx tatbikatına AFAD ile birlikte 4 gün boyunca ev sahipliği yaptık. Bakanımıza tatbikatla ilgili ayrıntılı bilgiler verdik. BM ve AB tarafından akredite edilmiş Türkiye’deki ilk kuruluş olarak yurt dışı afetlerde de ülkemizi başarıyla temsil etmek, uluslararası bir tatbikatın yönetiminde görev almak, bunların hepsi çok önemli başarı duraklarıdır. Tüm başarılarımızın olduğu gibi, bu başarının mimarı da değerli gönüllülerimizdir.” dedi.

Avrupa Sivil Koruma Mekanizması Nedir?: AB Komisyonu altında faaliyet gösteren Avrupa Sivil Koruma Mekanizması, sivil koruma alanında AB ve stratejik ortak niteliğindeki devletler arasında, insan ve doğa kaynaklı afetlere hazırlıklı olunması ve afetlerin önlenmesi için işbirliği ve koordinasyonun iyileştirilmesini amaçlıyor. Mekanizma başta insan hayatı olmak üzere, SİT alanları, kültürel miras gibi çevre ve mülkiyetin terör, teknolojik, radyolojik ve çevresel afetler gibi tüm afetlerde hazırlıklı ve müdahale edebilir durumda olunmasını sağlıyor.

ECPP Nedir?: ECPP (European Civil Protection Pool - Avrupa Sivil Koruma Havuzu), sivil koruma alanında Avrupa olarak işbirliğini ilerletmek ve afetlere karşı daha hızlı, daha iyi koordine edilmiş ve daha etkili bir operasyonel kapasite sağlamak için kurulmuştur. Havuz, kısa sürede bir afet bölgesine konuşlandırılmaya hazır 23 katılımcı devletten kaynakları bir araya getirmektedir. Bu kaynaklar, kurtarma veya sağlık ekipleri, uzmanlar, özel ekipman, ulaşım v.b, unsurlardan bir araya gelmektedir. Bir afet olduğunda ve AB Sivil Koruma Mekanizması yoluyla yardım talebi alındığında, bu havuzdan yardım alınmaktadır. Kapsamli bir sertifikasyon surecinden gecip havuza dahil olan ekipler, yardım çağrısı sonrasında Avrupa Komisyonu’nun koordinasyonunda operasyona cikmakta ve sahada birlikte operasyonel esgudum saglamaktadir.

AKUT Hakkında: Ülkemizin arama kurtarma alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan AKUT Arama Kurtarma Derneği, kurulduğu 1996 yılından bu yana gerçekleştirdiği 4 bine yakın operasyonda, 3 bini aşkın insanın hayatını kurtardı ve 3 bine yakın gönüllü sayısına ulaştı. Yaşamın kutsal ve en değerli olduğunun bilinciyle 1.613 hayvanın da kurtarılmasını sağladı. AKUT, 5 yılda 52.000 km yol kat ederek, 52 il, 174 ilçede 5,5 milyon kişiye mobil eğitim projesi ile ulaştı. Her yıl toplumu bilinçlendirmek ve afetlere karşı daha dayanıklı bir Türkiye yaratmak için 100 binlerce kişiye ‘’Temel Afet Bilinçlendirme ve Deprem Seminerleri’’ vermeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler tarafından akredite edilmiş Türkiye’deki ilk kuruluş olarak yardım çağrısı aldığı yurtdışı afetlerinde de ülkemizi başarıyla temsil ediyor. AKUT ayrıca, Avrupa Sivil Koruma Mekanizması kapsamındaki Avrupa Sivil Koruma Havuzu’na (ECPP-European Civil Protection Pool) giren ilk Türk arama-kurtarma ekibi oldu. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından, ModEX kapsamında kentsel arama-kurtarma ve medikal tatbikatlarını düzenleyecek olan konsorsiyumda ortak olarak görevlendirildi. Bunu başaran yine ilk Türk kentsel arama kurtarma ekibi oldu. Tamamen gönüllülük esasıyla yürüttüğü tüm eğitim, operasyon, malzeme vb. ihtiyaçlarını ise destekçilerinin bağışlarıyla karşılıyor.