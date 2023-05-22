Ümit Özdağ, Millet İttifakı'na destek verecek

Sinan Oğan'ı Cumhurbaşkanı adayı ilan eden, yüzde 5 üzerinde oy almasını sağlayan Ümit Özdağ, Oğan'ın Hizbullah destekli Erdoğan'a destek vereceğinri duyurmasının ardından siyasi dengeler değişiyor. Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini ilan etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, 28 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceği, iki liderin "anlaşma sağladığı" öğrenildi.

ÖZDAĞ'DAN SİNAN OĞAN TEPKİSİ

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bugün yeniden bir araya geldi.

Dağıldığı resmen açıklanan ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın, ikinci turda Erdoğan'a destek kararını açıklamasının ardından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Twitter hesabından yeni bir paylaşım yapmış ve şunları söylemişti:

"Sayın Sinan Oğan’ın açıklaması sadece kendi politik tercihidir. Bu açıklama Zafer Partisi’ni temsil etmemekte ve bağlamamaktadır. Zafer Partisi adına açıklama yarın saat 11.00’de benim tarafımdan yapılacaktır."