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Ümit Özdağ, Millet İttifakı'na destek verecek

Sinan Oğan, HÜDA PAR'lı Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklamasının ardından Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ATA ittifakını kurarak alternatif güç olarak giren Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile anlaştı

22 Mayıs 2023 Pazartesi 19:11
Ümit Özdağ, Millet İttifakı'na destek verecek

Ümit Özdağ, Millet İttifakı'na destek verecek

Sinan Oğan'ı Cumhurbaşkanı adayı ilan eden, yüzde 5 üzerinde oy almasını sağlayan Ümit Özdağ, Oğan'ın Hizbullah destekli Erdoğan'a destek vereceğinri duyurmasının ardından siyasi dengeler değişiyor. Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini ilan etti.

 Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, 28 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceği, iki liderin "anlaşma sağladığı" öğrenildi.

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bugün yeniden bir araya geldi.

ÖZDAĞ'DAN SİNAN OĞAN TEPKİSİ

Dağıldığı resmen açıklanan ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın, ikinci turda Erdoğan'a destek kararını açıklamasının ardından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Twitter hesabından yeni bir paylaşım yapmış ve şunları söylemişti:

"Sayın Sinan Oğan’ın açıklaması sadece kendi politik tercihidir. Bu açıklama Zafer Partisi’ni temsil etmemekte ve bağlamamaktadır. Zafer Partisi adına açıklama yarın saat 11.00’de benim tarafımdan yapılacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
Ümit ÖzdağMillet İttifakı
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