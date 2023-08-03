Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 28°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Ümit Özdağ'dan Diyanet'e çok sert sözler | Yunan seviciler

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan intihar eden müftüye ilişkin Diyanet'e tarihe geçen tepki: Diyanet'i Türk milletinden utanmazlar yönetiyor

03 Ağustos 2023 Perşembe 11:59
Ümit Özdağ'dan Diyanet'e çok sert sözler | Yunan seviciler

Ümit Özdağ'dan Diyanet'e çok sert sözler | Yunan seviciler

Balıkesir'de önceki gün intihar eden eski müftü Mehmet Deniz'in ardından Diyanet İşleri Başkanlığı'na yönelik eleştiriler sürüyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından hayat tarzı nedeniyle kınama cezasıyla müftülükten atıldığı iddia edilen Mehmet Deniz'in intihar etmesinin ardından Diyanet'e çok sert tepki gösterdi. Özdağ, "Diyanet İşleri Başkanlığını Allah’tan korkmazlar, Türk milletinden utanmazlar yönetiyor" ifadelerini kul


Balıkesir İl Müftülüğü’nde vaiz olarak görev yapan müftü Mehmet Deniz’in yaşam tarzı nedeniyle Diyanet’ten baskı gördüğü, hakkında soruşturma açıldığı, mahkeme kararı uygulanmayarak görevine iade edilmediği ve bu nedenle yaşamına son verdiği iddiası gündeme oturdu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Özdağ, Diyanet'e sert tepki gösterdiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Diyanet İşleri Başkanlığını Allah’tan korkmazlar, Türk milletinden utanmazlar yönetiyor. DİB’nı AK Parti’nin arka bahçesi yapan Allah’tan korkmaz, Yunan sevici bu ekip şimdi de elini kana buladı. 

Balıkesir’de vaiz olan 5 çocuk babası Mehmet Deniz’i bisiklete bindiği, işe motorsikletle gittiği, cübbe giymediği için işten atmışlar. Bunalıma giren Mehmet Deniz intihar etmiş. Daha önce de izin alarak İYİ Parti’nin Nevşehir il binasının açılışında dua eden engelli imamı işten atmışlardı.

DİB eğer işten adam atacak ise imam değil cennette nikah memuru olduğunu zanneden rezil herifi işten atsın."

Son Güncelleme: 05.08.2023 00:07
Anahtar Kelimeler:
IntihatDiyanetÜmit Özdağ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akbelen Ormanı İçin Geç Değil!
Akbelen Ormanı İçin Geç Değil!
Parayla vatandaşlık satışı iptaline Danıştay'dan ret
Parayla vatandaşlık satışı iptaline Danıştay'dan ret
Limak Holding'e kendi lüks oteli önünde protesto eylemi
Limak Holding'e kendi lüks oteli önünde protesto eylemi
Cengiz Holding hukuku dinlemedi, halkı karşısına aldı
Cengiz Holding hukuku dinlemedi, halkı karşısına aldı
Diyanet'i karıştıran intihar | Mehmet Deniz'in ölümü soruşturuluyor
Diyanet'i karıştıran intihar | Mehmet Deniz'in ölümü soruşturuluyor
Konya 5.1 ile sallandı | En güvenli ilde deprem korkusu
Konya 5.1 ile sallandı | En güvenli ilde deprem korkusu
Sağlık çalışanları iş bıraktı | SABİM öncülüğünde hak talebi
Sağlık çalışanları iş bıraktı | SABİM öncülüğünde hak talebi
Büyükçekmece kurudu, balık tutulan gölde toprak çatladı
Büyükçekmece kurudu, balık tutulan gölde toprak çatladı
Akbelen Ormanı'nın içinden geçen şirket patronu doğa hayranı çıktı
Akbelen Ormanı'nın içinden geçen şirket patronu doğa hayranı çıktı
Melih Gökçek; 8 dil bilen Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya 'Cahil' dedi
Melih Gökçek; 8 dil bilen Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya 'Cahil' dedi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim