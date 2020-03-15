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Umre'den gelenlere büyük karantina | Yurtlar boşaltıldı | Hastaneler hazır

Umre dönüşü bir vatandaşta görülen koronavirüs vakıasının ardından Sağlık Bakanlığı, Arabistan'dan dönen umrecilerin tamamını karantina altına alıyor. 10 binden fazla vatandaş yurtlara götürüldü.

15 Mart 2020 Pazar 11:15
Umre'den gelenlere büyük karantina | Yurtlar boşaltıldı | Hastaneler hazır

Umre'den gelenlere büyük karantina | Yurtlar boşaltıldı | Hastaneler hazır

Ankara ve Konya'da bazı yurtlar, Umre'den gelen vatandaşların karantina altına alınması için boşaltıldı. Özel araçlar ve sağlık ekipleri ile birlikte yurtlara taşınıyor. Sabah erken saatlere kadar karantina altına alınınların sayısı 10 bini geçti. Konya'ya getirilen Umre yolcularının sayısı 5 bin 400, Ankara'da karantina altında tutulan ve umreden geldiği öğrenilen vatandaşların sayısı ise 4 bin 392 kişiye ulaştı. Kayseri ve Batman'a umreden dönenlerin karantinaya alınıp alınmadığı henüz net değil. 

Türkiye'de son olarak bir umre yolcusunda rastlanılan koronavirüs vakasının ardından Ankara ve Konya'da karantina seferberliği başlatıldı. Gece yarısından hemen sonra umreden dönen yolcular için Ankara ve Konya'da toplam 5 öğrenci yurdu tahliye edildi. Başkente ise şu ana kadar 6-7 uçak indi. Her iki ilde de şu ana kadar 10 bin 330 yolcu karantina altına alındı.

Koronavirüs vakalarının ortaya çıktığı Türkiye'de şu ana kadar 6 kişide virüse rastlandı. Son olarak ise umreden dönen bir kişide virüse rastlandı. Bugün ise umreden dönen yolcuların Ankara ve Konya'da öğrenci yurtlarında karantinaya alınacağı kaydedildi.

Umre ibadetlerini tamamlayarak Medine’den Ankara’ya havalanan Türk vatandaşları ise, gece geç saatlerde Ankara Esenboğa Havalimanı’na iniş yapmaya başladı.

İlk uçak piste indiği anda apronda ayrı bir bölüme çekilerek kapıları kapalı bir şekilde sağlık ekipleri beklendi. Kısa sürede uçağın olduğu bölgeye ulaşan özel kıyafetli sağlık ekipleri, uçağın içerisine girerek umre yolculuğundan gelen Türk vatandaşlarını sağlık taramasından geçirdi.

YAKLAŞIK 5 BİN KİŞİ BAŞKENTE İNİYOR 

Edinilen ilk bilgilere göre gece saatlerinden itibaren 6-7 uçak başkente iniş yaptı. Toplamda ise 22 uçak Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yapacak.

Başkentte inecek kişi sayısı ise 4 bin 500 ile 5 bin olacak. Bu kişiler ise 14 gün boyunca boşaltılan öğrenci yurtlarında karantina altında olacak. 

Öte yandan Konya Havalimanı'na da 2 bin 500 umre yolcusunun indirilmesi planlanıyor. Burada yapılacak kontrollerde ateşi olanlar hastaneye, kalanlar da yurtlara gönderilecek. 

İKİ KENTTE ŞU ANA KADAR 5 YURT BOŞALTILDI 

Öte yandan Ankara'da 3 öğrenci yurdu, Konya'da da 2 yurdun umreden gelenler için boşaltıldığı öğrenildi.

Ankara ilindeki yurtların isimleri ve kalan misafir sayısı:

Şehit Özel Harekat: 2064
Milli İrade: 1880
Gölbaşı: 1448
TOPLAM: 5392

Konya ilindeki yurtların isimleri ve kalan misafir sayısı:
Tahir Büyükkörükçü: 2228
Kutalmışoğlu: 2710
TOPLAM: 4938

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