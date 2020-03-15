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Umre'den gelenlerin tamamı karantina altına alınıyor

Umre ziyaretinin ardından yurda dönen vatandaşlar, tedbir amacıyla karantina altına alınıyor.  Daha önce Kayseri ve Batman'da uygulanan tedbirler Ankara ve İstanbul'a kaydırıldı

15 Mart 2020 Pazar 09:37
Umre'den gelenlerin tamamı karantina altına alınıyor

Umre'den gelenlerin tamamı karantina altına alınıyor


Türkiye koronavirüs salgınına karşı sıfır tolerans sürecine girdi. Salgının kamu sağlığını tehdit edecek boyuta ulaşmaması için karantina tedbirlerini yoğunlaştıran Sağlık Bakanlığı, umre ziyareti ve yurt dışından gelenlere benzer önlemler alıyor. Umre'den dönen vatandaşlar daha önce Batman ve Kayseri'de de karantina altına alınmıştı.


Medine’den Ankara’ya gelen Umre yolcuları, Esenboğa Havalimanı’na inen uçaklarının içerisinde sağlık taramasından geçirilerek karantinaya alınmak üzere 3 farklı öğrenci yurduna götürüldü


Umre ibadetlerini tamamlayarak Medine’den Ankara’ya havalanan uçakta bulunan Türk vatandaşları, gece geç saatlerde Ankara Esenboğa Havalimanı’na iniş yaptı. Uçak piste indiği anda apronda ayrı bir bölüme çekilerek kapıları kapalı bir şekilde sağlık ekipleri beklendi. Kısa sürede uçağın olduğu bölgeye ulaşan özel kıyafetli sağlık ekipleri, uçağın içerisine girerek Umre yolculuğundan gelen Türk vatandaşlarını sağlık taramasından geçirdi.

TEDBİR AMAÇLI KARANTİNA

Edinilen ilk bilgilere göre umre seyahatinden dönen vatandaşlar, uçakta yapılan sağlık taramasının ardından tedbir amaçlı karantinaya alınmak üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüslerle Gölbaşı'nda 3 ayrı öğrenci yurduna götürüldü. Buraya götürülen Umre yolcuları, daha önceden kendileri için boşaltılan öğrenci yurtlarında 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak. Öte yandan polis ekipleri ise yurtlara çıkan yolları güvenlik gerekçesiyle kapatarak trafik akışını alternatif yollardan sağladı.

YURT BOŞALTILDI DEZENFEKTE EDİLDİ

Gece geç saatlerde yurt öğrencilerine haber veren görevliler, öğrencilerin yurdu boşaltmasını istedi. Bunun üzerine apar topar hazırlanan yurt öğrencileri, eşyalarını alarak dışarıya çıktı. Öğrenciler, yurt önüne gelen otobüslerle Ankara otogarına ya da başka yurtlara götürüldü.

"BİZE ULAŞIM İMKANI SAĞLADILAR"

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğrencisi Furkan Tufanoğlu, gece geç saatlerde kendilerine yurttan çıkmaları gerektiğinin bildirildiğini belirterek, "Evlerimize apar topar gitmek zorunda kaldık. Hem belediye otobüsleri hem de özel servislerle bize ulaşım imkanı sağladılar” dedi. Memleketine döneceğini söyleyen Tufanoğlu, geceyi arkadaşında geçireceğini daha sonra ise Ankara otogarından memleketine gideceğini belirtti.

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