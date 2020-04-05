Umrede mahsur kalan 337 vatandaş Konya'ya getirildi
Koronavirüs salgını sırasında Umre için gittikleri Suudi Arabistan'da yurt dışı çıkış yasağı yüzünden iki hafta süreyle mahsur kalan 337 kişilik kafile, Konya'ya getirildi. Dışişleri Bakanlığı'nın devreye girmesiyle THY'ye bağlı özel uçakla yurda getirilen vatandaşlar Konya'da sağlık kontrolünden geçirilerek karantina altına alındı.
Umre için gittikleri Suudi Arabistan'dan koronavirüs salgını nedeniyle dönemeyen 337 kişinin, uçakla Konya'ya getirilip, 14 günlük karantina için yurda yerleştirilmesine başlandı.
Şubat ayı sonlarında Suudi Arabistan'a umre için giden 362 kişi, koronavirüs salgını nedeniyle dönemedi. Bir süredir ülkede tutulanlardan 337 kişi, bugün 3 kafile halinde uçakla Konya'ya getirilmeye başlandı.
Havalimanında sağlık kontrolünden geçirilen kişiler, otobüslerle kalacakları Şems Tebriz-i KYK Kız Yurdu'na getirildi.
Yurtta evli çiftler dışında tek kişi olarak odalarda kalacaklar, 14 gün karantinada tutulacak.
Prof. Dr. Berrin Ceylan Ataman, Kovid-19 Pandemisi nedeniyle faaliyetine ara veren işyerlerinde çalışanların maaşlarının bir kısmını devletten alması anlamına gelen kısa çalışma ödeneğine başvuruda dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.