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Ünal Pala ve Evrim Pala'nın ölümü | Kaza'nın detayları belli oldu

Bodrum yakınlarında meydana gelen deniz kazasında hayatını kaybeden ünlü iş insanı Ünal Pala ve eşi Evrim Pala'nın ölümüne ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı

11 Temmuz 2022 Pazartesi 17:39
Ünal Pala ve Evrim Pala'nın ölümü | Kaza'nın detayları belli oldu

Ünal Pala ve Evrim Pala'nın ölümü | Kaza'nın detayları belli oldu



Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sürat teknesinin kayalıklara çarpması sonucu babası iş insanı Ünal Pala (52) ve annesi Evrim Pala'nın (47) hayatını kaybettiği kazadan Mina Pala'nın (12), 150 metre yüzerek yaralı kurtulduğu ortaya çıktı. Kazanın, Pala çiftinin kızlarıyla sürat teknesiyle açıkta demirli yatlarına dönerken meydana geldiği belirlendi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Torba Mahallesi Kaynar mevkinde oteller bölgesinde meydana geldi. İnşaat ve akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren holdingin yönetim kurulu başkanı olanı Ankaralı iş insanı Ünal Pala'nın kullandığı, içinde eşi Evrim Pala ve çocukları Mina Pala'nın da bulunduğu sürat teknesi, Kaynar mevki açıklarında kayalıklara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan teknede Pala çifti ağır yaralanırken, Mina ise savrularak denize düştü.

Çevredekilerin yardımıyla Mina sudan çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ünal ve Evrim Pala çiftinin yaşamını yitirdiğini belirlendi.

Kazada yaralanan Mina Pala ise ilk müdahalenin ardından ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan Mina Pala, tedavisinin ardından taburcu edildi. Savcının incelemesinin ardından Pala çiftinin cansız bedenleri ise Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

CENAZELER ANKARA'YA GÖNDERİLECEK

Kazanın Pala çiftinin kızları Mina ile sürat teknesiyle açıkta demirli olan yatlarına dönerken meydana geldiği öğrenildi. Öte yandan, kazadan yaralı kurtulan Mina Pala'nın çarpma sırasında denize düştükten sonra yaklaşık olarak 150 metre yüzdüğü, ardından da çevredekiler tarafından fark edilip, sudan çıkarıldığı ortaya çıktı.

Öte yandan Ünal - Evrim Pala çiftinin cenazelerinin bugün uçakla defnedilmek üzere Ankara'ya gönderileceği bildirildi. 

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