Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Üniversite dünyasında utandıran olay | Profesörden öğrenciye hakaret

'O....'musun, pavyon mu burası' bu sözler bir akademisyenin ağzından üniversite öğrencisi genç kıza söylendi. Okul karıştı.

26 Aralık 2019 Perşembe 14:21
Üniversite dünyasında utandıran olay | Profesörden öğrenciye hakaret

Üniversite dünyasında utandıran olay | Profesörden öğrenciye hakaret


Genç bir kıza üniversitede sözlü saldırıda bulunan öğretim üyesinin davranışı akademi dünyasını karıştırdı. İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi TV Haberciliği ve Programcılığı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Girgin'in, jüri olarak gittiği İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin koridorlarında kadın bir öğrenciye, "O... musun, pavyon mu burası" diye bağırdığı iddia edildi. Sosyal medyada yankı uyandıran olayın ardından İstanbul Üniversitesi yönetimi olayla ilgili idari soruşturma başlattığını açıkladı.

İstanbul Üniversitesi'nde yaşandığı iddia edilen olay, ilkin sosyal medyada yer aldı. Merve isminde bir öğrenci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün üniversitede, yanımda oturan mini etekli kadın arkadaşıma, okula jürilik yapmaya gelmiş eski bir akademisyen, 'O... musun, pavyon mu burası' dedi. Karşı çıkıp tartışınca da üzerime yürüyüp çenemi tuttu. Okulun akademisyeni olan kendi hocam da arkadan olanı biteni seyretti" dedi.

"TACİZ ETMEKLE KALMADI ÜZERİMİZE YÜRÜDÜ"

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırırken sözlü tacize uğradığını kendi hesabından duyuran S.O., ismindeki öğrenci, "Tacize uğrayan ilgili kişi benim, ancak kendime gelebildim. Atilla Girgin denen o şahıs dün bizi taciz etmekle kalmadı, üzerimize yürüyüp şiddete kalkıştı. Bir akademisyenin gözü önünde, eski bir akademisyen tarafından, 'O... mı geldiniz buraya' sorusuna maruz kaldık" paylaşımında bulundu.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Öğrencilerin Twitter'da yaptığı paylaşımın ve olayın basına yansımasının ardından ise İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı'ndan bir açıklama yapıldı.

"İNCELEME BAŞLATILMIŞTIR"

Açıklamada, "Fakültemizde, 24 Aralık 2019 Salı günü gerçekleştirilen bir doktora jürisinde, üye olarak yer alan ve halen bir vakıf üniversitesinde profesör ünvanıyla görev yapmakta olan bir öğretim üyesinin, jüri sonrası fakültemizden ayrılmadan hemen önce koridorda karşılaştığı iki kadın öğrencimize yönelik hakareti ile ilgili derhal inceleme başlatılmıştır.

"SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Üniversitemizin ve fakültemizin, öğrenci odaklı anlayışı ve bilim etiğine tam bağlılık yönündeki değerleri çerçevesinde, yaşanan bu durumun tasvip edilmesi mümkün değildir. Dekanlığımız, konuyla ilgili tüm süreçlerin takipçisi olacaktır. Öğrencilerimize ve kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Anahtar Kelimeler:
Aydın Üniversitesiİstanbul Üniversitesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
15 yaşında çırağına palangayla işkence yapan patrona dava
15 yaşında çırağına palangayla işkence yapan patrona dava
İmamoğlu | Kanal İstanbul ile şehir trafiği felç olacak
İmamoğlu | Kanal İstanbul ile şehir trafiği felç olacak
Kar yağışı Kayseri Kahramanmaraş yolunu ulaşıma kapattı
Kar yağışı Kayseri Kahramanmaraş yolunu ulaşıma kapattı
Hastanede kapısına 'Ameliyatlar iptal' yazan doktor için soruşturma
Hastanede kapısına 'Ameliyatlar iptal' yazan doktor için soruşturma
Karadeniz'i saran orman yangınları sabotaj mı?
Karadeniz'i saran orman yangınları sabotaj mı?
Hastane inşaatını duyan rantçılardan ağaç katliamı
Hastane inşaatını duyan rantçılardan ağaç katliamı
Üniversiteli genç kıza saldıran zanlı için savcıdan alkışlanacak karar
Üniversiteli genç kıza saldıran zanlı için savcıdan alkışlanacak karar
İmamoğlu '16 Milyon arkamda, kendimi tüy gibi hissediyorum
İmamoğlu '16 Milyon arkamda, kendimi tüy gibi hissediyorum

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim