Üniversiteler fuhuş yeri oldu demişti | Soruşturma açıldı

Ekranlarda muhalifet sözcülerinin katıldığı programlara en ağır yaptırımları uygulamaktan çekinmeyen Radyo Televizyon Üst Kurulu RTÜK, üniversiteler fuhuş yeri haline geldi diyen adamı ekrana çıkaran kanal hakkında suskun kalmayı tercih etti. Küçükçekmece Savcılığı ise densiz şahıs hakkında soruşturma açtı. Kamuoyunun sert tepkisini çeken Prof. Dr. ünvanlı şahısa sosyal medyadan ağır eleştiriler devam ediyor.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, katıldığı bir televizyon programında üniversiteler için tepki toplayan açıklamalar yapan Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında soruşturma başlattı.



Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, katıldığı bir televizyon programında üniversiteler için tepki toplayan açıklamalar yapan Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılamak" suçundan re'sen soruşturma başlattı.

NE OLMUŞTU?

Sakarya Üniversitesi'nden Ebubekir Sofuoğlu, katıldığı bir televizyon programında üniversiteler için “Sayın Cumhurbaşkanımız da vurguladı. Neredeyse fuhuş evleri” ifadelerini kullanmış sözleri büyük tepki çekmişti.