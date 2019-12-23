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Üniversiteli genç kıza saldıran zanlı için savcıdan alkışlanacak karar

Üniversite öğrencisi genç kız, kaldığı yurda gitmek için Marmaray'a giderken saldıran sapığın serbest bırakılmasına itiraz eden savcı hukuk dersi verdi.

23 Aralık 2019 Pazartesi 18:22
Üniversiteli genç kıza saldıran zanlı için savcıdan alkışlanacak karar


Üniversiteli genç kıza saldıran zanlı için savcıdan alkışlanacak karar



Kadınlara yönelik cinsel taciz şüphelilerinin duruşma salonlarındaki iyi hal indirimi, tutuksuz yargılanma, hatta delil yetersizliğinden beraat gibi kararlarla sonuçlanan yargılama süreçlerine, sonunda bir savcı alkışlanacak kararla itiraz etti. 


İstanbul'da bir genç kız, sokakta yürürken cinsel saldırıya uğradı. Ancak genç kıza kâbusu yaşatan o saldırgan gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Söz konusu gelişmenin ardından savcı kaleme aldığı itiraz dilekçesinde adeta hukuk dersi verdi. Savcı, "Şüphelinin serbest bırakılması, gece yalnız başına yürüyen kadınlara karşı bu tür eylemleri yaptırımsız bırakır" dedi. Savcının itirazının ardından şüpheli tekrar gözaltına alındı ve bu sefer tutuklandı.


REDDEDİLİNCE SALDIRDI

Habertürk'te bugün Arzu Kaya imzasıyla yayınlanan habere göre, Evli ve iki çocuk babası erkek, reddedilince üniversite öğrencisine saldırıp, zorla vücuduna dokunmaya başladı. Fas uyruklu genç kadın çığlık atıp, yardım istedi. Saldırgan ise bu sırada kadının ağzını kapattı.

YAPTIĞI PLAN KURTARDI

Korku içindeki kadın, saldırgandan kurtulamayınca hızlıca bir plan yaptı. Cep telefonu numarasını verdi, daha sonra görüşebileceklerini ima etti. Saldırganın dikkatini dağıtan kadın onu itti ve koşarak olay yerinden kaçtı. Kurtulduktan sonra Fas uyruklu öğrencinin yaptığı ilk şey ise polisi arayıp ihbarda bulunmak oldu.

KAMERALAR İNCELENDİ

Olay yerine gelen polis, bilgileri alıp hemen soruşturma başlattı. Güzergahtaki tüm kameralar tek tek incelendi. Sonunda şüphelinin kimliği tespit edildi. Saldırgan, mağdur kadının kendisini tespit etmesi üzerine adliyeye sevk edildi. Saldırgan, savcılıkta “Sarhoştum hatırlamıyorum” diye kendini savundu. İfadesinin ardından da tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi ancak mahkeme saldırganı adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

"SUÇU YAYGINLAŞTIRIR"

Cinsel saldırı şüphelisinin serbest kalmasının ardından savcı karara itiraz etti. Yazdığı itiraz dilekçesinde de adeta hukuk dersi verdi. Savcı o dilekçede "Alkol almak suç işleme özgürlüğü getirmez. bu tür davranışlarda bulunanlara ödün verilmesi, bu davranışların daha çok yaygınlaşmasına sebebiyet verir. Serbest kalması, gece yalnız başına yürüyen kadınlara karşı bu tür eylemleri yaptırımsız bırakır. Serbest kalma kararı kaldırılarak tutuklanmasına yönelik yakalama kararı verilmesi kamu adına talep olunur" dedi. Savcılığın itirazını üst mahkeme kabul etti. Hakkında yakalama kararı çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anahtar Kelimeler:
PendikCinsel TacizCinsel Saldırı
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