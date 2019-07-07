Ünlü baklavacının magandalığı ortalığı karıştırdı

İstanbul merkezli ünlü bir baklavacı, Pendik'te içinde hamile bir kadının da bulunduğu aracın önünü kestiği görüntülere tepkiler çığ gibi büyüyor. Antalya plakalı bir otomobilin önünü kesen kişilerin Seydioğlu Baklavaları sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel olduğu iddia edildi. Bu iddiaların ardından söz konusu kişiler sosyal medya hesaplarını kapattı.

İstanbul Pendik D-100 karayolunda Tuzla istikametinde meydana gelen olayda iddiaya göre, emniyet şeridinde ilerleyen bir şehir magandası, kendisine yol vermeyen aracın önüne aniden geçerek durdu. Daha sonra içerisinde hamile bir kadının da bulunduğu aracın dikiz aynasını kıran Hasan Sel otomobilin üzerine çıkıp zıplamaya başladı. Bu görüntüler sosyal medyada çığ gibi yayılınca yol kesen kişilerin daha önce rumuzlanarak verilen isimleri deşifre oldu.



Bunun üzerine Hasan.Sel seyir halindeyken Y.B.'nin aracına yumrukla vurdu. Daha sonra o aracı takip edip önüne geçip durdu. Arkadan gelen Y.B. idaresindeki araç da arkadan çarparak durabildi.

ARAÇTAN İNİP SALDIRDI

Aracından inen Hasan Sel arkadaki sürücünün kapısını açmaya çalıştı. Y.B.'nin araçta hamile kadın olduğunu söyleyerek otomobilinin kapılarını kilitledi. Bunun üzerine öfkeli sürücü Hasan Sel önce aracın yan dikiz aynasını tekme ile kırdı. Ardından da otomobilin üzerine çıkıp zıplamaya başladı.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşanan bu olayın ardından olayın mağduru olan Y.B. ve hamile olan eşi A.B. polis karakoluna giderek şikayetçi oldu. Y.B. polise verdiği ifadesinde, “Olay günü zanlı emniyet şeridinden gidiyordu. Benim önüme kırıp yola geçmek istedi, ben buna izin vermedim. Bunun üzerine sinirlenip beni takip etmeye başladı. Aracıyla önüme geçip aniden durdu, ben de ona çarparak durdum. Eşim hamile olduğu için aracın kapılarını kilitledim. Tekme atıp aynayı kırdı otomobilim üzerinde zıplamaya başladı. Bu şahıstan hem aracıma zarar verdiği için hem de tehlikeli araç kullandığı için şikayetçiyim” dedi.

ZANLI TESLİM OLACAK

Zanlı Hasan Sel'in il dışında olduğu ve telefon ile yapılan ilk mülakatında, “Annem şeker komasına girmişti. Ona yetişmek için acelem vardı. Ama o araç sürücüsü beni engelledi. İl dışındayım yarın gelip teslim olup ifademi vereceğim” dediği öğrenildi.