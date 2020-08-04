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Ünlü eğlence mekanlarına koronavirüs mühürü

Ege bölgesinde Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Alaçatı’nın gözde mekanlarına şok ceza.

04 Ağustos 2020 Salı 07:47
Ünlü eğlence mekanlarına koronavirüs mühürü


Ünlü eğlence mekanlarına koronavirüs mühürü


Covid-19 salgını nedeniyle sezonu geç açan ve virüse karşı çeşitli tedbirler alarak müşterilerine hizmet veren Alaçatı’daki ‘beach’ler ve eğlence mekanları bayramda turistlerin akınına uğradı. Ancak koronavirüs önlemlerinin hiçe sayıldığı mekanlarda risk büyüyünce yetkililer harekete geçti. Habertürk yazarlarından Esin Övet, mekanlarda sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı duruma bugün köşe yazısında geniş yer verdi. Çeşme'de kapatılan mekanların daha önce defalarca mühürlendiğini dile getiren Esin Övet yazısında Ege'de çok sayıda mekanda düzenlenen eğlence partilerindeki riske dikkat çekti.


Bu arada aynı Habertürk'te bugün Emrah Doğru imzasıyla yayınlanan habere göre mekanlarda sosyal mesafe kuralları hiçe sayılınca Çeşme Kaymakamlığı devreye girdi. Yetkililer yaptıkları sıkı kontroller sonrası birçok ünlü mekanın salgına karşı uymaları gereken kuralları yerine getirmediğini tespit etti. Daha önce de sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için haklarında 4 ve üstü tutanak tutulan aralarında Rise n Shine, Tren Ayayorgi, Alaçatı Kafası, Zilly Port ve Shu gibi ünlü mekanların da bulunduğu 6 işletmeye 15 gün kapama cezası verildi.

Çeşme Kaymakamlığı, Ukraynalı top model Daria Kyryliuk’ın dövüldüğü iddiasının ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un “Bu kabul edilemez magandalığın kimsenin yanına kar kalmayacağını hep birlikte göreceğiz" diyerek tepki gösterdiği Alaçatı’daki The Beach of Momo’nun da aralarında bulunduğu ünlü mekanlara sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 15 gün kapama cezası verdi.


Sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle ceza alan mekanlardan biri de Ukraynalı top model Daria Kyryliuk ve arkadaşlarının geçen Cuma akşamı dayak yediklerini iddia ettikleri The Beach of Momo oldu.

Kyryliuk’un mekanın güvenlik görevlilerinin saldırısına uğradığını söyleyip paylaştığı fotoğrafları olay olmuş Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da konuyla ilgili açıklama yapmıştı: "Cuma gecesi Çeşme'de yaşanan, turizm bölgesinde asla olmaması gereken ve özellikle de bir kadına yönelik yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum. Bu kabul edilemez magandalığın kimsenin yanına kar kalmayacağını hep birlikte göreceğiz."

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