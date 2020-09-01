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Ünlüler orman yangınları için çağrıda bulundu

Orman Genel Müdürlüğü’nün 31 Ağustos’a kadar olan verilerinde 2020 başından bu yana çıkan 2 bin 114 orman yangınında 6 bin 685 hektarlık alan zarar gördü.

01 Eylül 2020 Salı 14:25

Ünlüler orman yangınları için çağrıda bulundu

Türkiye’de her yıl yüzde 90’ı insan kaynaklı olan 2000’in üstünde orman yangını yaşanıyor. Orman Genel Müdürlüğü’nün 31 Ağustos’a kadar olan verilerinde 2020 başından bu yana çıkan 2 bin 114 orman yangınında 6 bin 685 hektarlık alan zarar gördü. Bu yıl geçen yıla göre yüzde 30 daha fazla yaşanan yangınlara dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık yaratmak için çalışmalar yürüten Orman Genel Müdürlüğü’ne ünlü simalardan da destek geldi. Aralarında usta oyuncu Cüneyt Arkın başta olmak üzere, Burcu Kara, Zeyno Gönenç, Seray Sever, Emre Üçtepe ve Ümit Erdim gibi sanat dünyasından pek çok ünlü çektikleri videolar ile orman yangınları için uyarıda bulundular.

Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye’de her yıl kamp ve mangal ateşi, sigara izmariti, anız yangını gibi insan kaynaklı pek çok sebepten yaşanan orman yangınlarının önlenmesi için yürüttüğü çalışmalara bir yenisini ekledi. Toplumdaki her yaş grubundan vatandaşa ulaşmak için hazırlanan filmde ünlü simalar yer aldı. Orman yangınları konusunda toplumsal bilinç oluşturmak için hazırlanan filmde tek nefes olan ünlüler, “Lütfen Geleceğimi yakma!”, “Kamp Ateşini Söndür”, “Ormanı Yakma” sözleri ile kampanyaya gönüllü desteklerini verdi. Pandemi sürecindeki sosyal hayat kısıtlamalarından ötürü bir araya gelinememesi filmin çekilmesine engel olmadı. Ünlülerin kendi ev ortamlarında çektikleri videolarla tek bir film hazırlanarak kamuoyu ile paylaşıldı.

Bu yılın ilk 8 ayında 2 bin 114 orman yangını çıktı

Orman Genel Müdürlüğü'nün 30 Ağustos'a kadar olan verilerine göre, Türkiye'de bu yıl 2 bin 114 orman yangını çıktı. Yangınlarda 6 bin 685 hektar alan zarar gördü. 2019 yılında ise aynı dönemde 1543 yangın çıktı, 8 bin 697 hektarlık alan zarara uğradı. 2019 yılında yangın başına yanan alan 5,63 hektarken, 2020 yılında bu oran 3,16 hektara geriledi. Yangına müdahale süresinin ortalama 12 dakikaya kadar indiği Türkiye bu alanda birçok ülkeyi geride bırakarak, yangın başına 3,3 hektar alanın yanmasıyla dünyada orman yangınlarıyla mücadelede en başarılı ülkelerden biri oldu.

Ormanların insan hayatı için büyük önem taşıdığını aktaran Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, “Pandemi süreci sağlıklı insan için sağlıklı doğa olması gerektiğini bize bir kez daha gösterdi. Ormanlar sürdürülebilir kalkınma için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salınımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Orman varlıklarının korunmasında bizim en büyük düşmanımız orman yangınları. Bu kampanyamızı da orman yangınları konusunda vatandaşlarımızda farkındalık oluşturmak için hazırladık. Bu vesile ile kampanyada yer alan sanatçılarımıza teşekkür ederiz” dedi.

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Son Güncelleme: 01.09.2020 14:34
Anahtar Kelimeler:
OrmanOrman Yangını
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