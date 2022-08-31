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Ünsal Ban'ın verdiği evrakları yakarken yakalandılar

AKP milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile boşanma aşamasında tartışmaların odağına yerleşen Ünsal Ban'ın şoförünün evine düzenlenen baskında, eşi ve baldızı belge yakarken yakalandığı iddia edildi.

31 Ağustos 2022 Çarşamba 10:10
Ünsal Ban'ın verdiği evrakları yakarken yakalandılar

Ünsal Ban'ın verdiği evrakları yakarken yakalandılar

Yurt dışına kaçarken yakalanan ve gözaltına alınan eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban'ın şoförü Ahmet K.’nin evinde arama yapıldı. Aramalarda eşi iddiaya göre Neslihan K. ile baldızı Zeynep Naz H. bazı evrek ve dijital materyalleri bahçede yakarken yakalandı.

Yurt dışına kaçmak isterken Muğla'nın Milas ilçesinde yakalanan Ünsal Ban ile yanında bulunan şoförü Ahmet K. de gözaltına alındı.


Ban ile birlikte Ankara'ya getirilen Ahmet K'nin Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğindeki işlemleri sürerken arama yapmak için Gölbaşı ilçesindeki evine giden polis ekipleri, iddiaya göre eşi Neslihan K. ve baldızı Zeynep Naz H.'yi bazı evrak ve dijital materyalleri bahçede yakarken yakaladı.

Yapılan incelemede iki çanta içerisinde yer alan çok sayıda klasör içerisindeki evraklar ile bazı dijital materyallerin bahçedeki bir el arabası içerisinde yakıldığı tespit edildi.Bunun üzerine gözaltına alınan Ahmet K'nin eşi Neslihan K. ile baldızı Zeynep Naz H. de Gasp Büro Amirliğine götürüldü.

Anahtar Kelimeler:
ünsal BanSedat Peker
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