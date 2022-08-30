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Üsküdar Üniversitesi öğrencileri bu rektöre emanet

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'in jelibon rezervi skandalının ardından, Üsküdar Üniversitesi Rektörü Nevzat Tarhan'ın ünlü şarkıcı, Athena'yı hedef aldı

30 Ağustos 2022 Salı 23:24
Üsküdar Üniversitesi öğrencileri bu rektöre emanet

Üsküdar Üniversitesi öğrencileri bu rektöre emanet


Katıldığı TV programlarında AKP yandaşı tutumuyla bilinen Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, sosyal medya hesabından Athena'yı "Yunan isimli şarkıcı, içinden ‘kültürel olarak biz yendik’ diyordur" diyerek hedef aldı. Tarhan'ın daha sonra tweetini sildiği görüldü.


İstanbul Sözleşmesi'nin "ensest" ilişkilere yol açtığını öne sürmesiyle bilinen Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, sosyal medya hesabından bu kez de Athena grubu solisti Gökhan Özoğuz'u hedef aldı. 


Tarhan, Athena'nın 30 Ağustos Zafer Bayramı için yapacakları konserin afişini paylaşarak, "30 Ağustos’u buruk kutlama. Yunan isimli şarkıcı içinden ‘kültürel olarak biz yendik’ diyordur" paylaşımını yaptı. 

TWEETİNİ HEMEN SİLDİ

Kısa süre içinde Tarhan'a Gökhan Özoğuz'dan yanıt gecikmedi. 

Tarhan’ın tweet’ini alıntılayan Özoğuz, Tarhan’a "Hahahaahahahahahahahah. Hocam prozac mı?" diye yanıt verdi. 

Kısa süre içerisinde Tarhan'ın tweetini sildiği görüldü.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NİN "ENSEST İLİŞKİNİN ÖNÜNÜ AÇTIĞINI" İDDİA ETMİŞTİ

Kadına karşı şiddetin nedenlerinin araştırılması için kurulan TBMM Araştırma Komisyonu’nda milletvekillerine görüşlerini aktaran Tarhan, kadın ve erkeğin eşit olamadığını, İstanbul Sözleşmesi’nin “ensest ilişki”nin önünü açtığını savunmuştu.
 

Anahtar Kelimeler:
Üsküdar Üniversitesi
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