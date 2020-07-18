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Üstün Ezer | Bir can kurtarmak tüm insanlığı kurtarmaktır

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, LÖSEV geçtiğimiz günlerde 2020 Kurban Bayramı Kampanyaları için hazırladıkları gazetelerini Türkiye genelinde dağıtmaya başladı.

18 Temmuz 2020 Cumartesi 20:29
Üstün Ezer | Bir can kurtarmak tüm insanlığı kurtarmaktır


Üstün Ezer | Bir can kurtarmak tüm insanlığı kurtarmaktır


LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün EZER bir Türkiye gerçeği olan asgari ücret ve altı yaşama mecbur kalan ailelerin çocuklarına 'lösemi' teşhisi konduğu anda yaşadıklarını adım adım anlattı. Dr. EZER hikâyeleştirdiği örnek sonrası bu zorlu yolculuklarda LÖSEV'in çocuklara hayat verirken yalnız olmadığını vurgulayarak, "Arkamızda 80 milyonluk Türkiye var” dedi ve 2020 Kurban Bayramı öncesi bağışçılara çağrı yaptı, “Bir canı kurtarmak bütün insanlığı kurtarmak gibidir."

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, LÖSEV geçtiğimiz günlerde 2020 Kurban Bayramı Kampanyaları için hazırladıkları gazetelerini Türkiye genelinde dağıtmaya başladı. ‘Lösemili Çocukların Sesi’ olmak amacıyla hazırlanan bu basılı yayında LÖSEV Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Pediatrik Hematolog – Onkolog Dr. Üstün EZER  “Her Kurban Lösemili Çocuklara Can!” başlığı ile yayımlanan köşe yazısı ile seslendi. Dr. EZER’in yazısının tamamı şu şekilde yer buldu: 

“2300.- TL asgari ücret alan 5 nüfuslu bir ailenin bugünün koşullarında geçinmesi mümkün değildir. Ev kirası, elektrik, su, doğalgaz faturaları, mutfak, tencere kaynama - yemek masrafları, çocukların okul giderleri derken ay sonunu getiremezler.  Bir de bu ailenin çocuğuna, bir gün lösemi teşhis konulursa o an dünya başlarına yıkılır. Zaten kredi kartı, banka, bakkal vb. borçları varken bir de Lösemi gibi tedavisi son derece pahalı ve 3 sene süren bu korkunç hastalıkla nasıl mücadele edeceklerini düşünün. Baba işten ücretsiz izin alacak veya ayrılacak, lösemili çocuk annesiyle en az 6 ay hastanede yatacak, diğer kardeşlere kim bakacak? Bu aile ne yiyecek, ne içecek, neyle geçinecek, tedavi masraflarını kim karşılayacak? 

Çıkarken doktorları anne ve babaya diyecekler ki; 
Aman eve gidince çocuğunuza iyi bakın, ayrı odada yatırın, her gün çarşafını ve çamaşırlarını değiştirin, protein açısından zengin gıdalarla besleyin, et yedirin ve onların moralini yüksek tutun.  
- Doktor Bey, iyi güzel söylüyorsunuz da tüm bunları ben nasıl sağlayayım? Etin, kıymanın kilosu olmuş 100.- TL. Asgari ücretle geçinemezken bunları nasıl yapayım, neyle alayım? Diğer çocuklarımı aç mı bırakayım?

“İşte böyle acı ve hüzün doludur bizim hikâyelerimiz” 

Yüzde 87’si asgari ücret ve altında gelire sahip Lösemili Anne, Baba ve Çocukları ile büyük bir yaşam savaşı veriyoruz. Onları ayakta tutmak, her ay banka hesaplarına para yatırmak, evlerine düzenli et ve temel gıdaları götürmek, hijyenlerini sağlamak ve en önemlisi moral vererek hayata bağlamaktır LÖSEV’in işi. 

Bu kadar zor işleri başarırken, sayıları her geçen gün artan kırk beş bin aşkın Lösemili Çocuk ve kanser hastamıza hayat verirken asla yalnız değiliz. Arkamızda 80 milyonluk Türkiye var. Yanımızda her sene vekâleten kurbanını kestirerek et yediren, çocuklarımızın tamamen parasız tedavilerine, yaşam mücadelelerine kurban bayramı bağışlarıyla destek veren LÖSEV gönüllüleri ve duyarlı gönül dostları var.  “Kurbanım gerçekten kesiliyor mu ve bağışım yerini buluyor mu” sorularınıza gönül rahatlığı ile “EVET”  diyebilen en güvenilir kurumdur LÖSEV. “Her Kurban Lösemili Çocuklara Can!” teması ile çıktığımız bu yolda, unutmayalım ki bir canı kurtarmak bütün insanlığı kurtarmak gibidir. Yaşasın Lösemili Çocuklarımız.

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Son Güncelleme: 18.07.2020 20:35
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