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Utanmaz otobüs sürücüsü üstü kirli diye küçük çocuğu otobüsten attı

Utanmaz halk otobüsü sürücüsü 'Üstü kirli' diye küçük çocuğu otobüsten attı, çocuğu savunan yolcunun ise gırtlağını sıktı, sosyal medyadan tepki yağdı.

04 Şubat 2020 Salı 16:48
Utanmaz otobüs sürücüsü üstü kirli diye küçük çocuğu otobüsten attı


Utanmaz otobüs sürücüsü üstü kirli diye küçük çocuğu otobüsten attı

Olaya tanık olan vatandaşlar tepki yağdırdı, maganda halk otobüsü sürücüsü küçük bir çocuğu üstü kirli diyerek otobüsten indirdi, duruma itiraz eden bir vatandaşa saldıran gözü dönmüş otobüs sürücüsünün görüntüleri sosyal medyada tepkilere neden oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi utanç verici olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Sahibi ve sürücüsü bilinmeyen halk otobüsü şoförüne ise vatandaşların sosyal medyadaki ağır sözleri dikkat çekti.

Bursa'da özel halk otobüsü şoförü, "üstü ve ayakları kirli" diye bir çocuğu bağıra çağıra otobüsten indirdi. Öfkeli şoför, kendisine tepki gösteren bir yolcuyu ise darp et

Utanç verici olay Bursa'da özel bir halk otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üstü ve ayakkabıları kirli olan bir çocuk otobüse binmek istedi. Kartını okutan çocuk daha sonra içeri doğru yürüdüğü sırada, otobüs şoförü, ayaklarındaki çamurlar otobüse yayıldığı için sinirlenerek çocuğu aşağı indirdi.

Edinilen bilgilere göre, durumu fark eden yolcular şoföre tepki göstermeye başladı. Bir yolcunun ise kaydettiği görüntülerde, otobüs şoförü bir yolcunun üzerine yürüdü.

Yanında bir yakını daha olan şoför, yolcuyu darp etti, hızını alamayınca ise boğazını sıkarak boğmaya kalktı. O anları kayıt altına altına yolcu, sosyal medyada bunları yayınlayınca şoföre tepki yağdı. Polis olayla alakalı tahkikat başlattı.

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