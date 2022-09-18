

Uyan Erzurum, hırsız var | Bu pankartı kim astı?



Sedat Peker tarafınndan sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Sermaye Piyasaları Kurumu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile kardeşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun, Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den 12 milyon TL rüşvet istediğini iddia etmişti.

'UYAN ERZURUM HIRSIZ VAR'

Peker, Sineren’in bu parayı ödeyemeyeceğini söylemesi üzerine bir arkadaşı tarafından Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu’na yönlendirildiğini öne sürmüştü.

Halk TV'de yer alan habere göre, kamuoyu gündeminde de büyük yankı uyandıran rüşvet ağı iddialarına Erzurum'dan pankartlı protesto geldi.

Erzurum'da Üniversite Kavşağı’ndaki üstgeçite "180 milyon dolar nerede? Çaldıklarınızın hesabını vereceksiniz. Uyan Erzurum hırsız var" yazılı pankart asıldı.