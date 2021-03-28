Uyuşturucuya 'Pudra şekeri' demişti | Yeniden gözaltında

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ’ın danışmanı olduğu iddia edilen Kürşat Ayvatoğlu'nun 'Pudra şekeri' savunması sosyal medyada günün konusu olurken, savcılık Ayvatoğlu'nun arkadaşlarının "Bize uyuşturucuyu kendisi temin etti" şeklindeki ifadesi ortalığı karıştırdı,

Uyuşturucu madde kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada yayımlanan Hamza Kürşat Ayvatoğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından savcılık talimatıyla tekrar gözaltına alındı. Diğer iki kişinin ifadesi de ortaya çıktı.

Sosyal medyada uyuşturucu kullandığı görüntülerle gündem olan Hamza Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı. Görüntülerin sosyal medyada yayımlanması üzerine harekete gecen ekipler, 26 Mart'ta olayla ilgili soruşturma başlattı. Kısa sürede Ayvatoğlu'nu gözaltına alan ekipler, görüntülerdeki diğer şahısların tespit edilip yakalanması için de harekete geçti.

Gözaltı süresinin dolmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi. Soruşturmayı sürdüren emniyet birimleri, Kastamonu ve İzmir'de diğer kişileri de yakaladı.

Görüntüdeki maddenin uyuşturucu ve uyarıcı olduğunun belirlenmesi ve şüphelinin bu maddeyi arkadaşlarına da temin ettiği iddiası üzerine Ayvatoğlu, savcılık talimatıyla yeniden gözaltına alındı.

İKİ KİŞİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Hamza Kürşat Ayvatoğlu'nun ifadesinde, kullandığı maddenin "pudra şekeri" olduğunu söylemesine rağmen araçta yanında bulunan ve gözaltına alınan iki kişinin "kullanılan maddenin uyuşturucu olduğunu, Ayvatoğlu'nun kendilerine de uyuşturucu temin ettiğini" öne sürdükleri öğrenildi.

100 BİN LİRALIK PASTIRMA FATURASINI BELEDİYE Mİ ÖDEDİ

Ayvatoğlu ile birlikte 5 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bu arada Kürşat Ayvatoğlu'nun seçim sürecinde grafiker olarak Kastamonu AKP teşkilatında daha sonra da belediyede görev aldığını yazan gazeteci Muhammed Vefa önemli iddiaları göndeme getirdi. Vefa'nın sosyal medya hesabında geniş şekilde yer verdiği iddialarını Cumhuriyet Gazetesi sayfalarına taşıdı. Söz konusu iddialar şöyle;

“Ben Kürşat’ı yerel seçim sürecinden 2014 yılında AK Parti Kastamonu Belediye Başkan adayı olan Tahsin Babaş’ın seçim ofisinde tanımıştım. Kürşat o dönem grafiker olarak çalışıyordu. Photoshop’ta seçim çalışmalarını yapıyordu. Liseyi terk etmişti, bir milletvekilinin önerisiyle Tahsin Babaş’la çalışmaya başladı. Heyecanlı biriydi. Bir tane bozuk arabası vardı. Şimdiki gibi değil. Sonraki süreçte Tahsin Babaş’ın seçimi kazanmasının ardından belediyede işe başladı. İşte istediği hayatın içine ilk adımını atmıştı. Sonra bir müdürlük verildi. Bu müdürlük görevinde yapacağını yapıyordu! Siz orayı anladınız... İddialara göre, Kastamonu’da esnaf, iş adamı kim varsa onunla iletişime geçip işini hallediyordu.

Öyle ki kısa sürede başkanın bile işini yapacak seviyeye gelmişti! Burada dananın kuyruğu koptu. Kastamonu’da bulunan bir AVM’de pizzacı açtı. Lüks araba aldı. Ama kimse merak etmedi bu değirmenin suyu nereden geliyor diye. Ondan sonra belediye başkanın özel kalemi oldu. İşte o zaman Kastamonu’nun Kürşat macerası hızlandı. Belediyeye işe düşen Kürşat’ın kapısını çalıyordu. O dönem birçok şikayet olmasına rağmen belediye başkanının Kürşat’ı korumasından dolayı kimse bir şey yapamıyordu. İddiaya göre, belediyenin ihalelerinden haberdar olduğu için istediği parayı bu ihalelerden kazandığı söyleniyor. O dönemde, bu dönemki gibi alışkanlıklarının olduğunu arkadaşlar söylüyordu. Sonraki süreçte arkadaşlardan duydum ki, Kürşat Ankara’ya gelmiş. Hayırdır, ne iş derken… Bir kamu kurumunda çalıştığını söylediler. Çalışıp çalışmadığı konusunda bir teyit peşinde olmadım. Ve Ankara’da villada kaldığını, lüks arabalara bindiğini sosyal medya hesabından gördüm.”

78 MİLYONLUK BORÇ

“Kastamonu Belediye sürecinde Kürşat artık bir servet kazanmıştı. Çakarlı arabayla deniz kenarlarında, bilmem kaç yıldızlı otellerde ve gazinolara gidip parayı eziyordu. Ezmek ne demek pastırma yapıyordu. Pastırma demişken, Kürşat’ın görev sürecinde 100 bin liralık pastırma faturası kesilmişti. Bu sadece bir tanesi… AK Parti’ye giriş sürecini de biliyorum ancak burada daha lafı uzatmak istemiyorum. İsteyen olursa önümüzdeki günlerde bunu açıklarım. Şimdi, son seçimde Kastamonu Belediyesi’ni MHP kazandı. Ve AK Partili Tahsin Babaş 78 milyon 490 bin 859 TL borç bıraktı.”



AKP'Lİ BÜRO ELEMANI AYVATOĞLU'NUN ARAÇLARI



Öte yandan Ayvatoğlu'nun lüks otomobillerine ilişkin bir paylaşım da CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'nden geldi. Tekin, bir ilan sitesinde yer alan Ayvatoğlu'na ait araçların listesini paylaştı.

Söz konusu listede 165.000 TL'lik 'Volkswagen Golf 1.2 TSI Comfortline', 670.000 TL'lik 'Land Rover Range Rover Sport 3.0 SDV6' ve 940.000 TL'lik 'Porsche Cayenne 3.0 Diesel' marka araçlar yer alıyor.

CHP'li Tekin, bu listeyi "Asgari ücret AKP genel merkez büro personeli maaşı olsun" notuyla paylaştı.