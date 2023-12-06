Uzmanından 'Türkiye ambargolara hazırlıklı olmalı' uyarısı

MİLTEKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Uğur Şimşir, dış tehditler karşısında askeri olduğu kadar sivil sanayisi de güçlü bir Türkiye’nin her bakımdan daha caydırıcı olacağını belirterek “Günümüzde savaşlar sadece askeri değil ekonomi alanında da yaşanıyor. Son yıllarda savunma sanayiinde gösterdiğimiz başarılar tüm dünyaca malum. Artık bu başarıyı sivil sanayiye aktarma zamanı geldi. Türkiye savunma sanayisi ve askeri gücüyle olduğu kadar sivil sanayisi ve bağımsız milli ekonomisi ile de ön plana çıkmak için çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda Savunma Sanayi Başkanlığı ve TÜBİTAK destekleriyle kurulan MİLTEKSAN (Milli Teknoloji Sanayi AŞ.) bünyesinde alanlarında tanınmış, dünya çapında Türk bilim insanları ve önemli şirketleri bir araya geldi. İlk yerli ve milli CNC kontrol ünitesi projesinde sona gelindi. Türkiye bölgesinde hem askeri hem de sivil sanayide lider ülke pozisyonu için gereken her türlü adımı atıyor ve hızla gelişiyor” dedi.

Türkiye, 5 eksenli CNC kontrol teknolojisi üreten 8. ülke olacak

“Ambargolar bizi güçlendirdi, kendi teknolojimizi üretiyoruz”

Geçtiğimiz ay düzenlenen Makine Zirvesinde yaptığı konuşmada güçlenen Türkiye’den rahatsız olanların, zaman zaman bazı ürünlerde örtülü ambargolar uyguladığını belirten“Sanayi üretimi için ihtiyaç duyduğumuz teknolojileri ithal etmek istediğimizde bunlara sahip olan ülkeler bizi oyalayarak çok uzun sürelerde ve kullanım alanlarını kısıtlayan özel şartlarla teslim ediyorlar. CNC kontrol üniteleri, üretici ülkelerin savunma bakanlığı iznine tabi olması nedeniyle denetim altında ve istendiğinde uzaktan erişim ile kapatabiliyorlar. Dolayısıyla yerli ve milli üretim bağımsızlığımız açısından çok değerli. Buna müteakip MİLTEKSAN çatısı altında 9 firma ve üniversitelerimizden bilim insanları bir araya gelerek Yerli CNC Kontrolcü ünitesi üretmek için başlattığımız çalışmalar sona yaklaşmakta ve dünyada bu teknolojiye sahip 8. ülke olacağız. Bu tür kritik milli teknoloji projelerinde tüm sanayi birlikte hareket etmeli, işbirliği ve güç birliği yapmalı düşüncesindeyiz. Bu çalışmalar bizi özgürleştirilecek ve milli sanayimizin üretim kapasitesi artacak. Her anlamda kendi kendine yeten bir ülke olma hedefinde emin adımlarla ilerliyoruz, Türkiye MİLTEKSAN sayesinde yerli ve milli makine teknolojisi ile üretim özgürlüğünü ve bağımsızlığını tamamen kazanacak.”

Dr.Uğur Şimşir “Dış politikada bağımsız olduğunuzda ve güçlendiğinizde, bazı ülke ve oluşumlar ambargolarla sizi zayıflatma, engelleme yoluna başvuruyorlar. Örneğin savunma sanayi ve sivil sanayi için çok önemli ve Barış Pınarı Harekatı’nda ambargo uygulanan 5 eksenli CNC kontrol üniteleri için 1,5 yıla yakın yabancı üreticilerden lisans beklendi. Savunma Sanayi Başkanlığı çağrısıyla SAHA İstanbul koordinesinde bir araya gelerek kendi yerli ve milli CNC kontrol ünitelerimizi üretmek için harekete geçtik. Prototip ürettik ve testler başarılı. Çok yakında yerli üretim kontrol ünitelerini 5 Eksen CNC makinaları üzerinde görmeye başlayacağız. Türkiye dünyada bu teknolojiye sahip 8. ülke olacak. Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında uğradığımız ambargo aradan geçen uzun zamana rağmen hala hafızalardaki yerini koruyor. Ülkemiz o günlerde çok büyük sıkıntılar yaşamıştı, fakat güçlenerek aştık. Sonrasında da zaman zaman birçok ambargo ve yaptırım tehditleriyle karşı karşıya kaldık. Hatta yakın zamanda ortağı olduğumuz F35 savaş uçağı projesinden çıkarılmamız, F-16 uçakların teslim edilmemesi de önemli bir ders olmalı. Üniversite ile sanayi işbirliği arttırılmalı, girişimcilerimiz ile bilim adamlarımız birlikte çalışmalı ve milli üretim desteklenmeli.” Dedi.

MİLTEKSAN HAKKINDA

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından SAHA İstanbul Kümelenmesi katılımıyla 2019 yılında düzenlenen çalıştayla birlikte milli CNC kontrol sistemlerinin Türkiye’de üretilebilmesine ilişkin çalışmalar başlatıldı. 2020 yılında ise ülkemizin yerlileştirme ve millileştirme programı doğrultusunda, tamamen dışa bağımlı olduğumuz, ülkemiz için kritik teknolojiler arasında bulunan 5 eksenli CNC kontrol sistemlerinin yerli imkanlarla üretilmesini sağlamak amacıyla MİLTEKSAN CNC Teknoloji ve Kontrol Sistemleri Sanayi Anonim Şirketi (MİLTEKSAN) Teknopark İstanbul’da kuruldu. Özel sektör ve akademinin işbirliği yaptığı projede Prof. Dr. Yusuf Altıntaş, Ömer Şahin Ganiyusufoğlu, Prof. Dr. Erhan Budak, Dr. Yavuz Mürtezaoğlu, Prof.Dr. Engin Kılıç, Prof. Dr. İsmail Lazoğlu gibi tanınmış Türk bilim insanları da danışman olarak yer alıyor.