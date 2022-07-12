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Uzungöl'ü betona gömenler utansın

Bir zamanlar Türkiye'nin en güzel yerlerinden biri olan Uzungöl, AKP'li politikacıların rant ve para hırsı yüzünden betona gömüldü.

12 Temmuz 2022 Salı 17:51
Uzungöl'ü betona gömenler utansın

Uzungöl'ü betona gömenler utansın

Eski CHP'li vekil Turpçu 'AKP öncesi ve sonrası Türkiye' diyerek paylaştı. Çirkin betonların arasında kaybolan, önce doğallığı bozulan Uzungöl, etrafı betonla doldurularak kanal haline getirilmek istendi.b 
Eski CHP Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpçu, Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'ün son halini sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı. Turpçu paylaşımına, "AKP öncesi ve sonrası Türkiye" notunu düştü.

Kurban Bayramı nedeniyle turizm merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor. Ancak Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'ün son hali ise doğa katliamını bir kez daha gözler önüne serdi.

Eski CHP Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpçu, Twitter'dan Uzungöl'ün eski ve yeni görüntüsünü paylaştı. Turpçu paylaşımında, "AKP öncesi ve sonrası Türkiye..." dedi. Turpçu’nun paylaşımının altına çok sayıda yorum yapıldı ve Uzungöl’deki doğa katliamına tepki yağdı.

Anahtar Kelimeler:
UZUNGÖL
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