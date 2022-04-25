Vahdettin kaçışını 102 yıldır hazmedememişler

Vahdettin kovulmasını 102 yıldır hazmedememişler

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şenliği, AKP'li bazı yöneticileri çıldırttı. İstanbul Metrosu'nda okunan bir şarkıya tepki gösteren AKP ilçe yöneticileri, 102 yıl sonra yeniden hesaplaşma mesajları atıyor.

Türk tarihinin en kara günlerinde, ülkesini işgalcilere peşkeş çeken Sultan Vahdettin'in ihanetini kabullenemeyen bazı muhafazakarlar, Nutuk'ta yerini alan Milli Kurtuluş Savaşı sürecinde Saray'ın tutumunu görmezden geliyor. Atatürk'ün kaleme aldığı Nutuk'ta yer alan sözlerine 102 yıl sonra tepki gösteren AKP'li yöneticiler, bir asır sonra Kurtuluş Savaşı kahramanları ile hesaplaşma peşinde.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu kadrosuna her fırsatta hakaret etmeyi alışkanlık haline getirenler, Sultan Vahdettin'in İngiliz zırhlısı ile ülkeden kaçmasını bir türlü kabullenemiyor.

İstanbul'da AKP ilçe yöneticileri, 23 Nisan şarkısından rahatsız: 'Hain' ilan ettiler, soruşturma istediler

AKP'nin Bahçelievler ve Küçükçekmece ilçe teşkılatı yöneticileri, '23 Nisan - Sanki Her Tarafta Var Bir Düğün' şarkısından rahatsız oldu. Bir yönetici, şarkıyı çalanlara soruşturma istedi, diğeri ise şarkıyı çalmanın 'Pontusça hareket' olduğunu öne sürdü.

İstanbul'da AKP'nin ilçe teşkılatı yöneticileri, Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosunda hoparlörden çalındığı iddia edilen 23 Nisan şarkısı üzerine tepki çeken paylaşımlarda bulundu.



O paylaşımlardan biri AKP Küçükçekmece İlçe Başkan Yardımcısı Birnur Yağız'ındı. Yağız, Twitter hesabından “Padişah kovuldu şarkısı ile İBB dahil hangi okullarda gösteri yapıldıysa müdür ve öğretmene soruşturma açılsın” yazılı bir görseli paylaşıp şu ifadeleri kullandı:

“Metro Hoparlöründen çalınan şarkıya bakın “meclis kurulmuş, padişah kovulmuş! Böylelikle padişaha atılan yüzyıllık iftirayı da ifşa etmiş oluyorlar"

Yağız, paylaşımını "Demek ki neymiş? Padişah kaçarken sandıklar dolusu altınla kaçmamış sürgün edilmiş! Laiklerin deyimiyle kovulmuş. Hainler" yazarak tamamladı.

'TAM PONTUSÇA' DEDİ

Şarkıdaki "Padişah kovuldu" sözünden rahatsızlık duyan bir başka AKP yöneticisi ise AKP Bahçelievler İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Gör Söner oldu. Zeynep Gör Söner, "Hemen padişah kovuldu ne ya? Ecdat bu ecdat! Hiç bir ulusta, bir millete ecdatı bu kadar nefretle anlatılmadı..." dediği paylaşımında, şarkının çalınmasını "Tam 'pontus'ça bir hareket!" diye yorumladı.