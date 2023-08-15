Vakıflara ait tarihi bina 6 yıl sonra tahliye edilebildi



İstanbul'da Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından sözleşme yoluyla bir vakfa kiralanan ve yurt olarak kullanılan Şeyhülislam Esbak Mustafa Efendi Tekkesi, sözleşmenin bitmesinin ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından tahliye edilmek istendi. 2017 yılında sözleşmenin bitmesine rağmen boşaltılmayan bina ile ilgili olarak başlayan hukuki sürecin ardından, mahkeme kararıyla bina bugün tahliye edildi.



6 SENEDİR BOŞALTILMASI GEREKİYORDU

İstanbul Eyüpsultan'da Düğmeciler Mahallesi, Baba Haydar Sokak'ta bulunan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olan Şeyhülislam Esbak Mustafa Efendi Tekkesi, 2007 yılında her türlü bakım, onarım ve restorasyonunun yapılması kaydıyla, kültürel faaliyetlerde kullanılmak üzere, protokol şartları doğrultusunda 10 yıl süreli ve bedelli olarak Bakanlık Kurulu kararıyla bir vakfa tahsis edildi.

Vakıf tarafından yurt olarak kullanılan binanın sözleşmesi 2017 yılında sona erdi. Yapılan tüm tebligatlara rağmen bina vakıf tarafından boşaltılmadı. Bunun üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğü ve vakıf arasında başlayan hukuki süreç 6 yıl sürdü.

İstanbul 11. İdare Mahkemesi binanın tahliyesine karar verdi. Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Eyüpsultan Kaymakamlığı'na bağlı ekipler tahliye kararının uygulanması için binaya geldi. Binanın bulunduğu sokakta alınan yoğun güvenlik önlemleri altında bina boşaltılarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi.