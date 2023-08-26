Vali, Atatürk anmasına izin vermedi





Arapların, Afganistan ve Pakistanlı'nın istilasına sesini çıkarmayan, Türk düşmanı arap örgütlerinin cirit attığı, Bursa'da, Valilik, Zafar Partisi'nin Büyük Taarruz'un ilk topçu ateşinin açıldığı gün düzenlediği anma törenine izin vermedi.

Türkiye Cumhuriyeti 100. yaşını kutlamaya hazırlanırken, Zafer Partisi pek çok ilde ilk Türk topçu ateşinin açıldığı saat 05.30’dan itibaren bayraklı saygı duruşu düzenleyecek. Özdağ saygı duruşuna pek çok valiliğin izin verdiğini duyururken, Bursa Valiliği’nin ‘izin vermemek için direndiğini’ iddia etti.

Denizli valilikliği Zafer Partili gençlerinin Atatürk heykeli önünde ilk Türk topçu ateşinin açıldığı saat 05.30’dan itibaren Cumhuriyetin 100. Yılına bayraklı saygı duruşunda bulunmasına izin vermemiştir. Zafer Partisi Denizli, Tekirdağ ve Yozgat il başkanları, ilinizdeki… — Ümit Özdağ (@umitozdag) August 25, 2023

Özdağ’ın paylaşımları şöyle:

“Denizli valiliği Zafer Partili gençlerinin Atatürk heykeli önünde ilk Türk topçu ateşinin açıldığı saat 05.30’dan itibaren Cumhuriyetin 100. Yılına bayraklı saygı duruşunda bulunmasına izin vermemiştir. Zafer Partisi Denizli, Tekirdağ ve Yozgat il başkanları, ilinizdeki Atatürk heykeline en yakın noktaya giderek sabah 05.30’dan itibaren saygı duruşunda bulunun. Atatürk ve Cumhuriyetimize saygı duruşunda bulunmak için kimseden izin almayız.

Yozgat ve Tekirdağ valiliği yanlış anlama olduğunu ifade ederek izin verdiklerini ilettiler. Denizli valiliği Ankara’dan emir var diyerek izin vermemekte ısrar ediyor. Atatürk ve Cumhuriyet için Türk bayrağı ile saygı duruşunda bulunmasından Denizli valimiz neden rahatsız olur?

Denizli valiliği de Atatürk ve Cumhuriyet için yapılacak saygı duruşu için izin vermiştir. İzin vermemekte direnen bir tek Bursa Valiliği’dir.”

Denizli valilikliği Zafer Partili gençlerinin Atatürk heykeli önünde ilk Türk topçu ateşinin açıldığı saat 05.30’dan itibaren Cumhuriyetin 100. Yılına bayraklı saygı duruşunda bulunmasına izin vermemiştir. Zafer Partisi Denizli, Tekirdağ ve Yozgat il başkanları, ilinizdeki…