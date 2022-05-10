Valilik, gençlere şenlik yapmayı yasakladı

Valilik, gençlerin şenliğini yasakladı

Eskişehir Valiliği'nin kentte 15 gün süreyle açık alanlardaki etkinliklerin yasaklaması nedeniyle 12-15 Mayıs tarihlerinde yapılması planlanan şehrin en büyük festivali olan Anadolu Fest'in de iptal edilmesi tepkilere neden oldu. Sosyal medyada da Eskişehir'deki yasak gündem olurken, siyasiler, sanatçılar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar karara tepki gösterdi.

Eskişehir Valiliği tarafından dün yapılan duyuru ile açık alanlarda yapılması düşünülen her türlü yürüyüş, oturma eylemi, stant, çadır kurma, afiş, pankart asma, konser, şenlik ve festival gibi etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklaması Eskişehir’de olduğu kadar Türkiye genelinde tepkilere neden oldu.

FESTİVAL DE İPTAL EDİLDİ

Eskişehir Valiliği'nin resmi internet sitesinden yaptığı duyuru ile, jandarma bölgesi dahil olmak üzere kentte, resmi kurumların yapacağı programlar dışındaki tüm etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığını açıkladı.

Valiliğin aldığı karar ile birlikte, Eskişehir’de 12-15 Mayıs tarihleri arasında yapılması planlanan ve şehrin en büyük festivali olan Anadolu Fest festivali de iptal edildi. Binlerce üniversite öğrencisinin katılması planlanan ve biletleri aylar öncesinde satışa sunulan festivalde, Levent Yüksel, Haluk Levent, Teoman, Hayko Cepkin, Sagopa Kajmer, Yeni Türkü gibi birçok isim de sahne alacaktı.

“BÖLGE İDARE MAHKEMESİ’NE İTİRAZ EDECEĞİZ”

Eskişehir Valiliği'nin etkinlikleri 15 gün süreyle yasaklaması kentte 12-15 Mayıs tarihleri arasında yapılması planlanan müzik festivalini de etkiledi. Festivalin Organizasyon sorumlusu Serdar Can, İdare Mahkemesi'ne itiraz edeceklerini, şu ana kadar yaklaşık 10 bin bilet satıldığını belirtti.

Can, yaşanan durumla ilgili, “Festivalimizde aralarında Teoman, Can Bonomo, Haluk Levent, Levent Yüksel, Emre Aydın, Hayko Cepkin, Gazapizm, Yeni Türkü gibi sanatçıların olduğu etkinlik akşam 17.00 ile 24.00 saatleri arasında yapılacak.

Günlük minimum 13-14 bin kişinin katılacağını ön gördüğümüz bir organizasyon. Zaten şu anda 10 bine yakın bir bilet satışı yapıldı. Sektör itibariyle pandemiden kaynaklı en fazla etkilenen sektör olduğumuz için bu yıl insanların ilgisi de çok fazla var.

Valiliğin yasaklama kararında kamu güvenliğine dikkat çekilmiş. Müzik festivalinde 200'ün üzerinde özel güvenlik personeli görev alacaktı. 13-14 bin bilinçli genç, müzikseverin kamu düzenini bozacağını düşünmüyorum.

Organizasyon tarafının çok ciddi bir harcaması var. Biz de doğal olarak bu noktada hukuku çiğnemeyecek düzeyde hakkımızı arayacağız. Biz bu işi yapmakla ilgili çok ciddi efor sarf ettik” şeklinde konuştu.

SOSYAL MEDYADA DA GÜNDEMİ OLDU

Eskişehir Valiliği tarafından açık alanlarda yapılması düşünülen her türlü yürüyüş, oturma eylemi, stant, çadır kurma, afiş, pankart asma, konser, şenlik ve festival gibi etkinliklerin 15 gün süre ile yasaklanması sosyal medyada da gündem oldu.

Sosyal medyada, Eskişehir valiliğinin yasağı #başlığı ile gündem olurken, siyasi parti temsilcileri, sanatçılar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar karara tepki gösterdi. Tepkilerden bir kısmında şu ifadeler yer aldı:

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel: Eskişehir Valiliği’nin etkinliklere yönelik aldığı 15 günlük yasak kararı gençliğe, sanata, kültüre düşmanca yaklaşımın bir yansımasıdır. Eskişehir Valiliği, bu kararını gözden geçirmelidir.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır: Valiliğin, Eskişehir’de düzenlenecek olan festivale sebepsiz yere yasak getirmesi akıl alacak bir durum değildir! Sanata, sanatçıya, kendi anlayışına uymayan herkese, her kesime düşman saray iktidarının yarattığı bu düzene teslim olmayacağız.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: Eskişehir Valiliği 15 günlük etkinlik yasağı ile aylarca festival için emek harcayanlara ve gençlerin sanata olan ilgisine düşmanca bir tavır almıştır. Gençliğe, sanata ve kültürel faaliyetlere düşmanlık bir AKP geleneği oldu. Valilik bu kararını geri alsın!

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer: Kültür, sanat, öğrenci şehri Eskişehir’imizde valilik kararınca alınan 15 günlük genel etkinlik yasağı kabul edilemez.

Memleket Partisi Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü Prof. Dr. Gaye Usluer: Eskişehir Valiliğinin planlamış ve biletleri satılmış festival dahil etkinlikleri 15 gün yasaklama kararının haklı nedeni yoktur. Gençlere ve sanata karşı doğru olmayan bir yaklaşımdır. Eskişehir Valiliğini bu kararlarını düzeltmeye davet ediyoruz.

CHP’li Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt: Eskişehir Valiliğinin çıkardığı ‘Yasaklama Kararı’ yaşam tarzına müdahaledir. Gençlerin eğlenmesinin önüne geçmek için özel olarak çıkarılmış bir karardır. Pandeminin başından beri zor durumda kalan müzik sektörüne yeni bir darbedir.

CHP Eskişehir İl Başkanı Revep Taşel: Eskişehir Valiliği aldığı kararı tekrardan gözden geçirmelidir. Ekonomik ve sosyal olarak zor günlerden geçtiğimiz bu süreçte müziğin ruhun gıdası olduğunu tekrar hatırlatmak isteriz. Anadolu Fest konserlerini iptal etmek şehrimize yakışmıyor.

Haluk Levent: Ben de bu festivalde konser verecektim Perşembe günü. Az önce haber aldım izin verilmediğini. Şimdi hemen yetkililerle görüşeceğim. Keşke böyle bir durum için yetkililerle görüşmek zorunda kalmasak.

Enver Gezmiş (öğrenci): Ortada hiçbir şey yokken “Yasaklama Kararı” alan Valiliğimiz ‘temel hak ve özgürlüklerimizi’ korumak için bu kararı aldığını iddia ediyor. Bir vatandaş olarak merak ediyorum: İnsanların temel hak ve özgürlüklerini kısıtlayarak, nasıl koruyorsunuz?

Zehra Gümüş (öğrenci): Festival festival gezeceğimiz yaşta kimimiz bursundan, kimimiz ailesinin gönderdiği azıcık miktar paradan kenara ayırıp diğer günler nasıl geçineceğini düşünerek bir tane festivale gitmeye çalışıyor onu da elimizden alıyorsunuz.

İrem Deniz (öğrenci): Hiçbir sosyal aktivitemiz, hiçbir eğlencemiz olmasın diye elinizden geleni yapıyorsunuz. Müziği ve konseri ahlaksızlık olarak gösterip bunu bir marifetmiş gibi görüyorsunuz ama artık yeter bizi rahat bırakın!