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Valilik izin belgesi yoksa sakın yola çıkmayın

Koronavirüsle mücadelede izolasyon için yerel yönetimler ve güvenlik güçleri yoğun olarak mücadale ediyor. Otogarlarda yolculuklara getirilen sınırlamalar sürekli denetleniyor.

02 Nisan 2020 Perşembe 09:12
Valilik izin belgesi yoksa sakın yola çıkmayın

Valilik izin belgeniz yoksa sakın yola çıkmayın


İçişleri Bakanlığı’nın koronavirüs nedeniyle şehirler arası yolculuklara kısıtlama getirmesinin ardından Büyük İstanbul Otogarı’nda yoğunluk yaşanmıştı. Alınan tedbirler sayesinde son iki günde yaşanan yoğunluğun bugün azaldığını belirten Otogar İşletme Müdürü Fahrettin Beşli, otogarın ve otobüslerin düzenli olarak dezenfekte edildiğini de belirtti.


Koronavirüs nedeniyle İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeyle, 28 Mart’tan şehirler arası yolculuklara ve otobüs seyahatlerine kısıtlayıcı tedbirler getirildi. Büyük İstanbul Otogarı’nda Seyahat Belgesi ile yolculuk yapılmaya başlandı. Alınan tedbirler sayesinde otogarda son iki günde yaşanan yoğunluğun bugün azaldığı gözlendi.


OTOBÜSLE ŞEHİRLER ARASI YOLCULUK İÇİN İZİN BELGESİ ŞART


Otogar İşletme Müdürü Fahrettin Beşli, sadece doktor raporuyla bir başka şehre tedavi için gitmek isteyen hastaların, bir başka şehirdeki birinci dereceden yakını hasta veya vefat etmiş olanların ve son 15 gün içerisinde çeşitli sebeplerle İstanbul’a gelip kalacak yeri olmayanların otobüsle İstanbul’dan çıkışına izin verildiğini hatırlattı.


28 Mart’ta ilk olarak otogarda oluşturulan Seyahat İzin Kurulu’ndan izin almak isteyen vatandaşların yoğunluğa sebep olduğunu, Valiliğin bunun üzerine yetkiyi kaymakamlıklara dağıttığını aktaran Beşli, vatandaşların sadece Seyahat İzin Kurallarından aldığı belgeyle seyahat edebileceğinin altını çizdi.


OTOGARDA SAĞLIK TEDBİRLERİ ÇOK SIKI


Otogarda oluşturulan Seyahat İzin Kurulu’nun da izin belgesi olan yolcuları otobüslere yönlendirdiğini ifade eden Beşli, şu bilgileri verdi:


“Elinde seyahat izin belgesi olanlar, bir otobüsün yarısını dolduran 20 sayısına ulaştığında firma izin belgeleriyle birlikte otogardaki komisyona müracaat ediyor. Otobüse de izin belgesi veriliyor. Ayrıca otogarın çıkış kapılarında polis, zabıta ve sağlık görevlileri kontrol ediyor. Dün bir otobüsü kontrol eden sağlık memurlarımız, yolcuların birisinde ateş tespit etti ve hastaneye sevkini sağladı, otobüsün çıkışına bundan sonra izin verildi. Sistem pandemi bitene kadar bu şekilde yürüyecek. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için otogara gelmeden izin belgelerini almalarını tavsiye ediyoruz.”

Beşli, yolcuların büyük çoğunluğunu İstanbul’dan daha çok buraya gelip memleketine gitmek isteyenlerin oluşturması nedeniyle, otogardaki günlük 15-20’yi bulan otobüs seferlerinin azalmasının beklendiğini kaydetti.

Beşli, “Otobüs sayıları çok azaldığı için yolcuların aktarmalı seferlere de hazır olması gerekiyor. Gidecekleri şehre kadar otobüs bulamıyorlarsa, buraya en yakın şehre gitmek için bilet almaları gerekiyor” diye konuştu.


YIKAMA VE DEZENFEKTASYON ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR


Büyük İstanbul Otogarı’nın düzenli olarak yıkandığını ve dezenfekte edildiğini Fahrettin Beşli, eldiven ve maske dağıtımı konusunda da hazırlıkları olduğunu söyledi. Beşli, “Otogara giren bütün otobüslerin ve inen bütün yolcuların bireysel olarak dezenfekte edilmesi için de çalışmalarımız sürüyor” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsKoronaCOVID19Valilik Izin Belgesi
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