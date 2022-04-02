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Valilik, Sultanahmet'in tarihi olduğunu hatırladı

Nihat Hatipoğlu ile iktidar yanlısı kanalların her yıl canlı yayın çadırları kurduğu Sultanahmet Meydanı, CHP'li İBB belediyesinin Ramazan etkinliklerine kapatıldı.

02 Nisan 2022 Cumartesi 11:41
Valilik, Sultanahmet'in tarihi olduğunu hatırladı

Valilik, Sultanahmet'in tarihi olduğunu hatırladı



AK Partili belediyeler döneminde adeta köy panayırına dönen, macuncuların, şekerci ve lokumcularla hokkabazların istilasına uğrayan Sultanahmet Meydanı, CHP'li belediye Ramazan Etkinliği düzenlemek isteyince Valilik devreye girdi. İBB'ye yasaklanan Sultanahmet Meydanı’nda AK Partili yönetimlerin düzenlediği ramazan etkinlikleri CHP'li belediye gelince engellendi.. İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) ramazan ayı etkinliklerini yasakladı.

BirGün'de yer alan habere göre, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, 23 Mart’ta ramazan için bir ay sürmesi planlanan etkinlikler konusunda İstanbul Valiliği’ne bilgilendirme yazısı gönderdi. Yazıda, Sultanahmet Meydanı, Yenikapı Etkinlik Alanı, Maltepe Orhangazi Şehir Parkı ve 36 ilçede gerçekleştirilecek etkinliklere yer verildi.

İstanbul Valiliği, bilgilendirmeyi Kültür ve Turizm Bakanlığı’na iletti. Bakanlık ise Sultanahmet Meydanı bölgesinin tarihi alan olduğunu belirtti.

Bakanlık açıklamasında, “Kurulmak istenen stantların ve etkinlik sahnelerinin söz konusu meydanların çevresindeki 1 grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli anıt eserlerin görünürlüğünü ve algılanmasını olumsuz yönde etkilemesi, tarihi meydanlardaki yaya geçişinin daraltılması ve meydan çevresindeki kültür varlıklarına yaya erişiminin kısıtlanması nedeniyle uygun olmadığına karar verildi” denildi. Valilik ise bu kararı hatırlatarak İBB’ye izin vermedi. KAYNAK; BirGün

Anahtar Kelimeler:
SultanahmetValilikYasakİBB
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