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Vali'nin elini sıkmayan subaylar açığa alındı

Tokat'ta 30 Ağustos nedeniyle düzenlenen etkinlikte bazı askerlerin, misafirleri karşılayan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'nun elini sıkmadan geçen subaylar hakkında soruşturma açılırken açığa alındı.

02 Ekim 2022 Pazar 19:39
Vali'nin elini sıkmayan subaylar açığa alındı

Vali'nin elini sıkmayan subaylar açığa alındı


Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Tokat'ta düzenlenen resepsiyondaki görüntülere ilişkin açıklama yapıldı ve olaya karışanların görevden alındığı duyuruldu. Açıklamada "Olaya karışanlar idari tahkikatın selameti bakımından derhal görevden alınmış, haklarında gerekli işlem yapılmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiştir" denildi.

Tokat'ta 30 Ağustos nedeniyle düzenlenen etkinlikte bazı askerlerin, misafirleri karşılayan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'nun elini sıkmadan geçmesi, sosyal medyada gündem olmuştu.


Milli Savunma Bakanlığı (MSB), söz konusu görüntülere ilişkin açıklama yaptı.

"OLAYA KARIŞANLAR GÖREVDEN ALINDI"

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle Tokat ilinde düzenlenen resepsiyonda meydana gelen ve hiçbir şekilde kabulü mümkün olmayan olaya karışanlar idari tahkikatın selameti bakımından derhal görevden alınmış, idari tahkikat heyeti oluşturularak olay tüm yönleriyle incelenmiş, değerlendirilmiş ve söz konusu personel haklarında gerekli işlem yapılmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiştir. TSK bünyesinde disiplin yani yasalara, kurallara uymak esastır. Aksi davranışlar asla kabul edilemez. TSK binlerce yıllık tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi, mesleki değerlerimizden aldığı ilhamla milletinin emrinde, görevinin başındadır" denildi. 

Son Güncelleme: 03.10.2022 00:35
Anahtar Kelimeler:
TokatTokat Valiliği
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