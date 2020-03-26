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Van Başkale'de deprem 4.4 

Türkiye'nin doğu bölgesinde deprem hareketliliği devam ediyor. Başkale yakınlarında meydana gelen depremin büyüklüğü 4.4 olarak açıklandı.

26 Mart 2020 Perşembe 08:56
Van Başkale'de deprem 4.4 

Van Başkale'de deprem 4.4 

Son dakika deprem, Türkiye İran sınır kesiminde sabah erken saatlerinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

AFAD depremin büyüklüğünü 4.4 büyüklüğünde ilan etti. AFAD verilerine göre deprem İran'ın Hoy kentinden meydana gelirken, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem'in merkez üssünün Van Başkale ilçesine bağlı Böğrüpek olduğunu büyüklüğünün de 4.7 şiddetinde hissedildiğini açıkladı.

AFAD depremin yer kabuğunun 7.3 KM derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

AYRINTILAR TAKİP EDİLİYOR
Detay 26.03.2020 08:39:16 DDA 38.4486 44.6930 7.20 Mw 4.4 Iran Khoy - - - 470129
Detay 26.03.2020 08:31:25 DDA 38.4426 40.1991 7.00 ML 1.6 Türkiye Diyarbakir Dicle - - 470131
Detay 26.03.2020 08:20:10 DDA 38.4570 44.5928 6.77 ML 2.0 Iran Khoy - - - 470130
Detay 26.03.2020 08:07:32 DDA 37.4950 35.9566 7.00 ML 1.3 Türkiye Osmaniye Sumbas - - 470128
Detay 26.03.2020 07:46:20 DDA 37.4175 35.9220 7.00 ML 1.3 Türkiye Osmaniye Sumbas - - 470127
Detay 26.03.2020 06:03:15 DDA 38.4623 40.2005 7.00 ML 2.1 Türkiye Diyarbakir Dicle - - 470126
Detay 26.03.2020 05:03:07 DDA 38.4303 39.2721 7.00 ML 1.0 Türkiye Elazig Sivrice - - 470121
Detay 26.03.2020 04:47:53 DDA 38.3440 39.0623 7.00 ML 2.1 Türkiye Elazig Sivrice - - 470118
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Anahtar Kelimeler:
Başkale DepremVan Deprem
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