Van Başkale'de deprem 4.4

Son dakika deprem, Türkiye İran sınır kesiminde sabah erken saatlerinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD depremin büyüklüğünü 4.4 büyüklüğünde ilan etti. AFAD verilerine göre deprem İran'ın Hoy kentinden meydana gelirken, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem'in merkez üssünün Van Başkale ilçesine bağlı Böğrüpek olduğunu büyüklüğünün de 4.7 şiddetinde hissedildiğini açıkladı.

AFAD depremin yer kabuğunun 7.3 KM derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

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