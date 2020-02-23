Van Başkale'de deprem 9 kişi can verdi, 37 yaralı var





Türkiye yeniden deprem fırtınasının etkisi altına girdi. Gece yarısı Ege Bölgesi ve Konya'nın Beyşehir ilçelerinde meydana gelen depremlerin ardından Doğu Anadolu Bölgesi'de hareketli saatler geçirdi. İran'ın Hoy kentinde meydana gelen sarsıntının ardından Van Başkale ilçesinde çok sayıda bina ağır hasar aldı. 5.9 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 9 vatandaşımız can verdi.

Türkiye-İran sınırına yakın İran'ın Hoy kentinde saat 08.53'te AFAD verilerine göre 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken, Van'ın Başkale ilçesinde 4'ü çocuk 9 kişi yaşamını yitirdi, 9'u ağır 37 kişi de yaralandı.

DEPREMİN MERKEZİ YER YÜZÜNE YAKIN

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 08.53'te merkez üssü İran'ın Hoy şehri olan 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5.22 kilometre derinliğinde olan deprem, merkez üssüne 4,75 kilometre mesafedeki, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de yoğun şekilde hissedildi. Deprem, Hakkari'nin yanı sıra sınır iller Iğdır, Kars ve Ağrı ile Van'da da hissedildi. Yüksekova'da paniğe neden olan depremde, 9 kişi yaşamını yitirdi.

SON DEPREMLER LİSTESİ

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2020.02.23 14:14:29 38.3278 39.0400 6.6 -.- 1.9 -.- ILINCAK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.02.23 14:08:40 38.3937 44.3630 12.1 -.- 3.3 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel 2020.02.23 14:01:05 38.3487 44.4667 7.4 -.- 3.4 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel 2020.02.23 13:50:59 38.4903 44.3495 7.0 -.- 3.3 -.- TURKIYE -IRAN SINIR BOLGESI İlksel 2020.02.23 13:31:09 38.3615 44.4735 7.0 -.- 3.4 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel 2020.02.23 13:29:30 39.0952 27.7785 10.0 -.- 2.6 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.02.23 13:25:40 38.3038 44.3963 4.7 -.- 4.0 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel 2020.02.23 13:16:30 38.4137 39.2642 16.7 -.- 1.8 -.- DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.02.23 13:06:08 38.3788 44.4105 5.8 -.- 4.0 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel 2020.02.23 12:50:35 38.9922 27.8995 5.0 -.- 2.7 -.- YENICE-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.02.23 12:48:23 38.3605 44.4623 5.0 -.- 4.5 4.5 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel 2020.02.23 12:28:34 38.3685 44.3998 9.3 -.- 2.6 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel 2020.02.23 12:07:49 38.3965 39.2237 13.5 -.- 2.2 -.- DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.02.23 12:06:54 39.1050 27.8357 5.0 -.- 2.9 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.02.23 11:54:32 39.0282 27.8703 5.3 -.- 2.4 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.02.23 11:41:43 37.1795 27.9093 0.0 -.- 1.7 -.- KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) İlksel 2020.02.23 11:31:34 38.9838 27.8882 3.7 -.- 3.2 3.1 KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.02.23 11:28:50 38.2398 44.5068 8.6 -.- 3.2 3.3 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel 2020.02.23 11:21:57 38.4048 44.4420 9.4 -.- 2.9 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel 2020.02.23 11:12:15 38.4278 44.2932 8.1 -.- 2.9 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel 2020.02.23 10:55:49 38.4287 44.5838 10.4 -.- 3.2 3.4 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel 2020.02.23 10:52:57 35.6525 29.5907 21.6 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel 2020.02.23 10:50:49 38.2945 44.4418 4.6 -.- 4.0 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel 2020.02.23 10:16:09 38.4510 44.4087 8.8 -.- 3.6 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel 2020.02.23 09:40:38 38.2993 44.4432 7.5 -.- 2.4 -.- TURK-IRAN SINIR BOLGESI İlksel 2020.02.23 09:34:41 38.3722 44.5260 5.0 -.- 2.8 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel 2020.02.23 09:31:25 38.4042 44.4530 12.6 -.- 3.6 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel 2020.02.23 09:31:25 38.2510 44.4130 19.1 -.- 3.8 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel 2020.02.23 09:31:20 38.0888 44.5605 5.0 -.- 3.7 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel 2020.02.23 09:27:43 39.0137 27.8433 4.4 -.- 2.5 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.02.23 09:22:54 38.2203 44.5003 5.0 -.- 2.9 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel 2020.02.23 09:16:41 38.3518 44.5055 3.2 -.- 3.4 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel 2020.02.23 09:09:26 38.4320 44.4577 9.7 -.- 2.7 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel 2020.02.23 08:52:59 38.3582 44.4550 5.0 -.- 5.8 5.8 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI REVIZE02 (2020.02.23 08:52:59) 2020.02.23 08:42:28 38.2905 44.5100 7.2 -.- 3.3 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel 2020.02.23 08:20:02 38.4568 39.3063 10.8 -.- 1.1 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.02.23 08:08:26 38.3858 39.1243 9.8 -.- 1.6 -.- KILICKAYA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.02.23 07:55:14 38.6580 33.6542 15.4 -.- 1.5 -.- ALTINKAYA-(AKSARAY) İlksel 2020.02.23 07:38:34 34.7112 25.2908 12.5 -.- 3.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2020.02.23 07:26:02 38.4655 39.4687 15.1 -.- 1.4 -.- HATUNKOY-MADEN (ELAZIG) İlksel 2020.02.23 07:19:50 40.1712 31.6653 2.5 -.- 2.0 -.- ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA) İlksel 2020.02.23 07:12:49 38.1683 38.7037 18.5 -.- 1.2 -.- SAHILKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel 2020.02.23 07:11:44 38.2557 38.6488 5.2 -.- 1.7 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel 2020.02.23 07:10:29 38.2537 38.6458 5.4 -.- 2.1 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel 2020.02.23 06:59:27 39.0978 27.8297 9.5 -.- 1.6 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.02.23 06:54:04 39.1153 27.8042 11.0 -.- 1.3 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.02.23 06:39:59 37.6550 30.1220 5.0 -.- 1.4 -.- YAZIKOY-(BURDUR) İlksel 2020.02.23 06:37:53 37.6437 30.0807 5.0 -.- 1.5 -.- YAZIKOY-(BURDUR) İlksel 2020.02.23 06:36:39 38.7713 42.6997 14.9 -.- 1.4 -.- DANACI-ADILCEVAZ (BITLIS) İlksel 2020.02.23 05:31:15 39.0273 27.8208 12.6 -.- 1.3 -.- KADIDAGI-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.02.23 05:15:55 38.3333 39.2220 10.8 -.- 1.2 -.- HACILAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.02.23 05:07:56 38.3427 39.1288 10.5 -.- 0.9 -.- AKSEKI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.02.23 04:52:02 38.3690 39.0892 11.9 -.- 1.0 -.- KALABA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.02.23 04:47:50 38.3967 39.1138 15.6 -.- 1.4 -.- KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.02.23 04:39:45 39.0310 27.6023 9.7 -.- 1.5 -.- EVKAFTEKE-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.02.23 04:28:13 39.1067 27.8232 8.8 -.- 1.7 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.02.23 04:22:25 38.3710 39.2758 18.7 -.- 1.2 -.- YUKARICANAKCI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.02.23 04:22:21 39.1035 27.8628 10.8 -.- 1.7 -.- ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.02.23 03:49:08 38.3010 38.9500 10.8 -.- 1.7 -.- KOLDERE-DOGANYOL (MALATYA) İlksel 2020.02.23 03:47:27 38.9590 27.8480 9.2 -.- 1.6 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.02.23 03:31:02 35.8267 27.7435 17.6 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel 2020.02.23 03:27:32 38.3570 39.0878 10.7 -.- 1.6 -.- DOGANBAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.02.23 03:19:14 38.3997 39.2228 11.5 -.- 2.0 -.- DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.02.23 03:16:56 39.0857 27.8527 11.9 -.- 1.6 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.02.23 03:14:16 39.1022 27.8710 4.3 -.- 1.6 -.- ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.02.23 03:09:05 38.3782 39.1285 19.5 -.- 1.5 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.02.23 02:48:40 39.1065 27.8567 11.2 -.- 1.9 -.- ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.02.23 02:31:03 38.9663 27.8627 14.2 -.- 1.2 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.02.23 02:26:52 37.7907 29.7143 24.6 -.- 1.5 -.- CALTI-CARDAK (DENIZLI) İlksel 2020.02.23 02:24:35 38.3310 39.0247 12.5 -.- 1.4 -.- ILINCAK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.02.23 02:06:28 39.0155 27.9028 1.6 -.- 1.7 -.- KARAKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.02.23 02:01:14 35.5872 27.5857 5.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel 2020.02.23 01:58:17 38.4882 39.3715 16.1 -.- 1.5 -.- SUREK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.02.23 01:36:57 38.3990 39.1282 17.3 -.- 1.5 -.- KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.02.23 01:26:39 37.3927 31.4812 5.0 -.- 4.6 4.5 DEREBUCAK (KONYA) İlksel

İran'ın Türkiye sınırındaki Batı Azerbaycan eyaletinde meydana gelen depremde 25 kişinin yaralandığı, 43 köyde evlerin hasar gördüğü belirtildi. İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, devlet medyasına yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle 25 kişinin yaralandığını söyledi. Batı Azerbaycan Valisi Muhammed Mehdi Şehriyari de yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu, arama kurtarma ekiplerinin deprem bölgesine intikal ettiğini belirtti. İran devlet medyasına göre, depremde 43 köyde evler hasar gördü.

AFAD'DAN UYARI

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca, (AFAD),İran'ın Türkiye sınırına yakın bölgede meydana gelen ve Van'da da hissedilen depremin ardından, vatandaşların hasarlı yapılara girmemeleri uyarısında bulunuldu.

AFAD'dan yapılan açıklamada, İran'ın Hoy şehri yakınlarında Türkiye sınırına yakın bölgede saat 08.53'te 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin Türkiye sınırına yakın olması sebebiyle Van'ın Başkale ve Saray ilçelerinde de hissedildiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"AFAD'dan 13 arama kurtarma ekibi ile Başkale ilçe jandarma, 112 acil ve UMKE ekipleri olay bölgesine sevk edilmiştir. Van il AFAD lojistik depodan ilk etapta 144 adet aile tipi çadır olay bölgesine gönderilmiştir. Türk Kızılay ekipleri olay bölgesine sevk edilmiştir. Vatandaşlarımızın, Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır" denildi. Açıklamada ayrıca, bölgedeki gelişmelerin takip edildiği kaydedildi.