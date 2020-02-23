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Van Başkale'de deprem 9 kişi can verdi, 37 yaralı var

Van Başkale ilçesi, İran'da meydana gelen depremde 4 köyde ciddi hasarlar meydana geldi, 9 vatandaşımız can verdi, 37 yaralı var.

23 Şubat 2020 Pazar 15:06
Van Başkale'de deprem 9 kişi can verdi, 37 yaralı var

Van Başkale'de deprem 9 kişi can verdi, 37 yaralı var



Türkiye yeniden deprem fırtınasının etkisi altına girdi. Gece yarısı Ege Bölgesi ve Konya'nın Beyşehir ilçelerinde meydana gelen depremlerin ardından Doğu Anadolu Bölgesi'de hareketli saatler geçirdi. İran'ın Hoy kentinde meydana gelen sarsıntının ardından Van Başkale ilçesinde çok sayıda bina ağır hasar aldı. 5.9 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 9 vatandaşımız can verdi. 

Türkiye-İran sınırına yakın İran'ın Hoy kentinde saat 08.53'te AFAD verilerine göre 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken, Van'ın Başkale ilçesinde 4'ü çocuk 9 kişi yaşamını yitirdi, 9'u ağır 37 kişi de yaralandı.

DEPREMİN MERKEZİ YER YÜZÜNE YAKIN 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 08.53'te merkez üssü İran'ın Hoy şehri olan 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5.22 kilometre derinliğinde olan deprem, merkez üssüne 4,75 kilometre mesafedeki, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de yoğun şekilde hissedildi. Deprem, Hakkari'nin yanı sıra sınır iller Iğdır, Kars ve Ağrı ile Van'da da hissedildi. Yüksekova'da paniğe neden olan depremde, 9 kişi yaşamını yitirdi.

SON DEPREMLER LİSTESİ 

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2020.02.23 14:14:29  38.3278   39.0400        6.6      -.-  1.9  -.-   ILINCAK-SIVRICE (ELAZIG)                          İlksel
2020.02.23 14:08:40  38.3937   44.3630       12.1      -.-  3.3  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        İlksel
2020.02.23 14:01:05  38.3487   44.4667        7.4      -.-  3.4  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        İlksel
2020.02.23 13:50:59  38.4903   44.3495        7.0      -.-  3.3  -.-   TURKIYE -IRAN SINIR BOLGESI                       İlksel
2020.02.23 13:31:09  38.3615   44.4735        7.0      -.-  3.4  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        İlksel
2020.02.23 13:29:30  39.0952   27.7785       10.0      -.-  2.6  -.-   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.02.23 13:25:40  38.3038   44.3963        4.7      -.-  4.0  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        İlksel
2020.02.23 13:16:30  38.4137   39.2642       16.7      -.-  1.8  -.-   DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG)                         İlksel
2020.02.23 13:06:08  38.3788   44.4105        5.8      -.-  4.0  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        İlksel
2020.02.23 12:50:35  38.9922   27.8995        5.0      -.-  2.7  -.-   YENICE-AKHISAR (MANISA)                           İlksel
2020.02.23 12:48:23  38.3605   44.4623        5.0      -.-  4.5  4.5   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        İlksel
2020.02.23 12:28:34  38.3685   44.3998        9.3      -.-  2.6  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        İlksel
2020.02.23 12:07:49  38.3965   39.2237       13.5      -.-  2.2  -.-   DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel
2020.02.23 12:06:54  39.1050   27.8357        5.0      -.-  2.9  -.-   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.02.23 11:54:32  39.0282   27.8703        5.3      -.-  2.4  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.02.23 11:41:43  37.1795   27.9093        0.0      -.-  1.7  -.-   KARACAAGAC-MILAS (MUGLA)                          İlksel
2020.02.23 11:31:34  38.9838   27.8882        3.7      -.-  3.2  3.1   KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.02.23 11:28:50  38.2398   44.5068        8.6      -.-  3.2  3.3   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        İlksel
2020.02.23 11:21:57  38.4048   44.4420        9.4      -.-  2.9  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        İlksel
2020.02.23 11:12:15  38.4278   44.2932        8.1      -.-  2.9  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        İlksel
2020.02.23 10:55:49  38.4287   44.5838       10.4      -.-  3.2  3.4   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        İlksel
2020.02.23 10:52:57  35.6525   29.5907       21.6      -.-  2.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2020.02.23 10:50:49  38.2945   44.4418        4.6      -.-  4.0  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        İlksel
2020.02.23 10:16:09  38.4510   44.4087        8.8      -.-  3.6  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        İlksel
2020.02.23 09:40:38  38.2993   44.4432        7.5      -.-  2.4  -.-   TURK-IRAN SINIR BOLGESI                           İlksel
2020.02.23 09:34:41  38.3722   44.5260        5.0      -.-  2.8  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        İlksel
2020.02.23 09:31:25  38.4042   44.4530       12.6      -.-  3.6  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        İlksel
2020.02.23 09:31:25  38.2510   44.4130       19.1      -.-  3.8  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        İlksel
2020.02.23 09:31:20  38.0888   44.5605        5.0      -.-  3.7  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        İlksel
2020.02.23 09:27:43  39.0137   27.8433        4.4      -.-  2.5  -.-   GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.02.23 09:22:54  38.2203   44.5003        5.0      -.-  2.9  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        İlksel
2020.02.23 09:16:41  38.3518   44.5055        3.2      -.-  3.4  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        İlksel
2020.02.23 09:09:26  38.4320   44.4577        9.7      -.-  2.7  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        İlksel
2020.02.23 08:52:59  38.3582   44.4550        5.0      -.-  5.8  5.8   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        REVIZE02   (2020.02.23 08:52:59)
2020.02.23 08:42:28  38.2905   44.5100        7.2      -.-  3.3  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        İlksel
2020.02.23 08:20:02  38.4568   39.3063       10.8      -.-  1.1  -.-   SIVRICE (ELAZIG)                                  İlksel
2020.02.23 08:08:26  38.3858   39.1243        9.8      -.-  1.6  -.-   KILICKAYA-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel
2020.02.23 07:55:14  38.6580   33.6542       15.4      -.-  1.5  -.-   ALTINKAYA-(AKSARAY)                               İlksel
2020.02.23 07:38:34  34.7112   25.2908       12.5      -.-  3.5  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2020.02.23 07:26:02  38.4655   39.4687       15.1      -.-  1.4  -.-   HATUNKOY-MADEN (ELAZIG)                           İlksel
2020.02.23 07:19:50  40.1712   31.6653        2.5      -.-  2.0  -.-   ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA)                          İlksel
2020.02.23 07:12:49  38.1683   38.7037       18.5      -.-  1.2  -.-   SAHILKOY-PUTURGE (MALATYA)                        İlksel
2020.02.23 07:11:44  38.2557   38.6488        5.2      -.-  1.7  -.-   KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)                     İlksel
2020.02.23 07:10:29  38.2537   38.6458        5.4      -.-  2.1  -.-   KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)                     İlksel
2020.02.23 06:59:27  39.0978   27.8297        9.5      -.-  1.6  -.-   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.02.23 06:54:04  39.1153   27.8042       11.0      -.-  1.3  -.-   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.02.23 06:39:59  37.6550   30.1220        5.0      -.-  1.4  -.-   YAZIKOY-(BURDUR)                                  İlksel
2020.02.23 06:37:53  37.6437   30.0807        5.0      -.-  1.5  -.-   YAZIKOY-(BURDUR)                                  İlksel
2020.02.23 06:36:39  38.7713   42.6997       14.9      -.-  1.4  -.-   DANACI-ADILCEVAZ (BITLIS)                         İlksel
2020.02.23 05:31:15  39.0273   27.8208       12.6      -.-  1.3  -.-   KADIDAGI-AKHISAR (MANISA)                         İlksel
2020.02.23 05:15:55  38.3333   39.2220       10.8      -.-  1.2  -.-   HACILAR-SIVRICE (ELAZIG)                          İlksel
2020.02.23 05:07:56  38.3427   39.1288       10.5      -.-  0.9  -.-   AKSEKI-SIVRICE (ELAZIG)                           İlksel
2020.02.23 04:52:02  38.3690   39.0892       11.9      -.-  1.0  -.-   KALABA-SIVRICE (ELAZIG)                           İlksel
2020.02.23 04:47:50  38.3967   39.1138       15.6      -.-  1.4  -.-   KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG)                         İlksel
2020.02.23 04:39:45  39.0310   27.6023        9.7      -.-  1.5  -.-   EVKAFTEKE-AKHISAR (MANISA)                        İlksel
2020.02.23 04:28:13  39.1067   27.8232        8.8      -.-  1.7  -.-   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.02.23 04:22:25  38.3710   39.2758       18.7      -.-  1.2  -.-   YUKARICANAKCI-SIVRICE (ELAZIG)                    İlksel
2020.02.23 04:22:21  39.1035   27.8628       10.8      -.-  1.7  -.-   ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA)                         İlksel
2020.02.23 03:49:08  38.3010   38.9500       10.8      -.-  1.7  -.-   KOLDERE-DOGANYOL (MALATYA)                        İlksel
2020.02.23 03:47:27  38.9590   27.8480        9.2      -.-  1.6  -.-   MEDAR-AKHISAR (MANISA)                            İlksel
2020.02.23 03:31:02  35.8267   27.7435       17.6      -.-  2.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2020.02.23 03:27:32  38.3570   39.0878       10.7      -.-  1.6  -.-   DOGANBAGI-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel
2020.02.23 03:19:14  38.3997   39.2228       11.5      -.-  2.0  -.-   DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel
2020.02.23 03:16:56  39.0857   27.8527       11.9      -.-  1.6  -.-   SELCIKLI-AKHISAR (MANISA)                         İlksel
2020.02.23 03:14:16  39.1022   27.8710        4.3      -.-  1.6  -.-   ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA)                         İlksel
2020.02.23 03:09:05  38.3782   39.1285       19.5      -.-  1.5  -.-   USLU-SIVRICE (ELAZIG)                             İlksel
2020.02.23 02:48:40  39.1065   27.8567       11.2      -.-  1.9  -.-   ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA)                         İlksel
2020.02.23 02:31:03  38.9663   27.8627       14.2      -.-  1.2  -.-   KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.02.23 02:26:52  37.7907   29.7143       24.6      -.-  1.5  -.-   CALTI-CARDAK (DENIZLI)                            İlksel
2020.02.23 02:24:35  38.3310   39.0247       12.5      -.-  1.4  -.-   ILINCAK-SIVRICE (ELAZIG)                          İlksel
2020.02.23 02:06:28  39.0155   27.9028        1.6      -.-  1.7  -.-   KARAKOY-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.02.23 02:01:14  35.5872   27.5857        5.0      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2020.02.23 01:58:17  38.4882   39.3715       16.1      -.-  1.5  -.-   SUREK-SIVRICE (ELAZIG)                            İlksel
2020.02.23 01:36:57  38.3990   39.1282       17.3      -.-  1.5  -.-   KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG)                         İlksel
2020.02.23 01:26:39  37.3927   31.4812        5.0      -.-  4.6  4.5   DEREBUCAK (KONYA)                                 İlksel

İran'ın Türkiye sınırındaki Batı Azerbaycan eyaletinde meydana gelen depremde 25 kişinin yaralandığı, 43 köyde evlerin hasar gördüğü belirtildi. İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, devlet medyasına yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle 25 kişinin yaralandığını söyledi. Batı Azerbaycan Valisi Muhammed Mehdi Şehriyari de yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu, arama kurtarma ekiplerinin deprem bölgesine intikal ettiğini belirtti. İran devlet medyasına göre, depremde 43 köyde evler hasar gördü. 

AFAD'DAN UYARI

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca, (AFAD),İran'ın Türkiye sınırına yakın bölgede meydana gelen ve Van'da da hissedilen depremin ardından, vatandaşların hasarlı yapılara girmemeleri uyarısında bulunuldu.

AFAD'dan yapılan açıklamada, İran'ın Hoy şehri yakınlarında Türkiye sınırına yakın bölgede saat 08.53'te 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin Türkiye sınırına yakın olması sebebiyle Van'ın Başkale ve Saray ilçelerinde de hissedildiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"AFAD'dan 13 arama kurtarma ekibi ile Başkale ilçe jandarma, 112 acil ve UMKE ekipleri olay bölgesine sevk edilmiştir. Van il AFAD lojistik depodan ilk etapta 144 adet aile tipi çadır olay bölgesine gönderilmiştir. Türk Kızılay ekipleri olay bölgesine sevk edilmiştir. Vatandaşlarımızın, Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır" denildi. Açıklamada ayrıca, bölgedeki gelişmelerin takip edildiği kaydedildi.

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