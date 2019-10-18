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Van Çaldıran'da askeri araca saldırı, 1 askerimiz şehit

Terör örgütü üyeleri, İran sınırından, devriye görevi yapan askeri araca uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Saldırada 1 askerimiz şehit düştü.

Van Çaldıran'da askeri araca saldırı, 1 askerimiz şehit

Terör örgütü üyeleri, İran sınırından, devriye görevi yapan askeri araca uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Saldırada 1 askerimiz şehit düştü.

18 Ekim 2019 Cuma 08:31
Van Çaldıran'da askeri araca saldırı, 1 askerimiz şehit

Van Çaldıran'da askeri araca saldırı, 1 askerimiz şehit


Terör örgütü üyeleri, İran sınırından, devriye görevi yapan askeri araca uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Saldırı sırasında açılan ilk ateşte 1 askerimiz şehit düştü, 2 asker yaralı. yaralanan askerler tedavi altına alındı.


Suriye ve Irak'ta TSK'dan yediği tokatla beli kırılan PKK'lı teröristler, Türkiye - İran sınırında uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi. Van’ın Çaldıran ilçesinde devriye aracına İran sınırından teröristlerce açılan ateş sonucu yaralı askerlerin olduğu bildirildi.

Van valiliğinden yapılan açıklamada, ilçenin Uzunyol Hudut Karakolu ile Soğuksu Karakolu bölgesinde devriye faaliyeti yapan askerlere dün akşam saat 22.00 - 22.15 sıralarında sınırın İran tarafından ateş açıldığı belirtildi.
Açılan ateşe askerlerin anında karşılık verdiği kaydedilen açıklamada, çıkan çatışmada 1 askerin şehit, 2 askerin de yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, yaralı askerlerin helikopterle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği ve durumlarının iyi olduğu bildirildi.
 

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Son Güncelleme: 18.10.2019 10:26
Anahtar Kelimeler:
Vançaldıranİran
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