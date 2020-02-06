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Van'da çığ faciası | Acılar peş peşe geldi

Türkiye Van Bahçesaray Yolu'nda yaşanan çığı faciasında can veren 9'u güvenlik görevlisi 33 vatandaşının yasını tutarken, felaketin adım adım geldiği ortaya çıktı.

06 Şubat 2020 Perşembe 08:24
Van'da çığ faciası | Acılar peş peşe geldi


Van'da çığ faciası | Acılar peş peşe geldi



Kırapet Geçidi, Bahçesaray Yolu üstünde 3 bin rakımla dağların en zorlu bölümü. Bölgede yaşayanlar için aşılması güç ve tarihi acılarla dolu. 90'lı yılların başına kadar geçit vermeyen ve neredeyse 8 ay ulaşıma kapalı olan Bahçesaray'ı Van'a bağlayan Kırapet Geçidi, çığ facialarıyla yüzlerce can alan en kritik nokta. Önceki gün meydana gelen iki çığ düşmesi olayını değerlendiren uzmanlar, önlem almadan yürütülen kurtarma faaliyetlerinin facaiaya neden olduğunu söylüyor.

İlk çığ felaketi öncesi yola çıkan bir konvoyun uyarılara rağmen ısrarla Bahçesaray'a doğru iş makinalarıyla ilerlediği, facianın bu uyarılara rağmen yaşandığı iddia edildi.Aynı konvoyun içinde bulunan Van eski AKP milletvekili ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baş danışmanı Gülşen Orhan'ın da bulunduğu öğrenildi. Çığ felaketinden yaralı olarak kurtarılan Orhan'ın tedavisi devam ediyor.


İlk felaketin ardından kar yığınları altında kalan 2 vatandaşımızı çıkarmak için seferber olan yüzlerce kişi ve onlarca aracın yeterli önlem almadan yürüttüğü çalışmanın daha büyük bir faciaya maruz kaldığını belirten arama kurtarma uzmanları "Van Türkiye'nin çığ haritasında kırmızı bölgedir. En tehlikeli yer Bahçesaray Yolu'nun geçtiği güzergahtır. Burada yürütülen çalışmada gönüllülerin, çığ konusunda eğitim almamış amatörlerin bölgeye getirilmesi facianın boyutlarını artırdı. İkinci bir çığ uyarısında bulunan bölge halkının sözleri dikkate alınmamış" yorumunu yaptı.

JAK, AFAD ve UMKE görevlilerinin uyarılarına rağmen kurtarma bölgesine koşan çok sayıda sivilin arama kurtarma çalışmasında alınan önlemleri zora soktuğu bildiriliyor.

SOYLU: MAALESEF ÖLÜ SAYIMIZ 33 OLDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'dan helikopterle çığ bölgesine geçti.AFAD Başkanı Güllüoğlu ile Elazığ'dan uçakla Van'a gelen Bakan Soylu, helikopterle Van Ferit Melen Havaalanı'ndan çığ olayının yaşandığı bölgeye hareket etti.Bakan Soylu ve beraberindekileri taşıyan helikopter, çığ düşen bölgeye 20 kilometre mesafedeki Çatak ilçesine bağlı Kayaboğazı Jandarma Karakol Komutanlığı pistine iniş yaptı. Soylu, daha sonra karayoluyla çığ bölgesine gitti.

 Bakan Soylu son açıklamasında şunları kaydetti: 

Biraz sonra Sağlık Bakanımız da gelecek. maalesef bu üstüste iki çığ hadisesi hem hepimizi üzdü hem de acı kayıplarımız oldu. Bugün vefat eden sayısı, kaybımız 33 oldu. Sabahtan itibaren Adli Tıp'a gidenlerin sayısını sürekli vermeye çalışıyoruz. Dün iki vatandaşımız hem şoför hem belediye görevlisi çığ altında kalmıştı. Bugün onlar için kurtarma sözkonusuydu. Bugün de biz 2 kişi olduğunu değerlendiriyoruz. Oradaki AFAD'cılar üç olduklarını görmüşler, vincin altında.

75 YARALI HASTANELERDE TEDAVİ ALTINDA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da çığ felaketinin yaşandığı Van'a gelerek burada bir açıklama yaptı. Bakan Koca şöyle konuştu:
Bugün yaşanan bu felaket nedeniyle sayın Bakanımla birlikte Van'da hem olay yerinde hem de hastalarımızı ziyaret etmek için buradayız. Hastanelerimize yaralı olarak gelen hasta sayısı 75 kişi oldu. 75 kişiden hastanelerimizde yatarak 47 hastamızın tedavisi yapılıyor. 47 hastamızda yoğun bakım şartlarında takip edilen 6 hastamız sözkonusu. Yoğun bakım şartlarında takip edilen hiçbir hastamızın durumu ciddi değil. Bir hastamızla ilgili ameliyat planlamakta. Onun dışında hastalarımızın genel durumun iyi olduğunu, ağır hastamızın olmadığını ifade etmek istiyorum. Van'da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

Bakan Koca, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile çığ düşmesinden sonra çıkarılıp Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'ın da aralarında bulunduğu yaralıları ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

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Son Güncelleme: 06.02.2020 10:00
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Vançığ Faciasıçığçığ FelaketiBahçesarayKırapet GeçidiKayaboğazı Jandarma Karakol Komutanlığı
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