Van'da ikinci çığ faciası | 11 şehidimiz var | Ölü sayısı 38'e yükseldi

Van Bahçesaray'da ikinci çığ faciası | 11 şehidimiz var | Ölü sayısı 38'e yükseldi | Zamana karşı yarış sürüyor

Türkiye dün Van'dan gelen çığ faciası haberinin ardından bugün aynı yerden ikinci felaket haberiyle sarsıldı. Dün kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları sırasında aynı yerde ikinci kez çığ düştü. Faciada ilk belirlemelere göre 11 güvenlik görevlimiz şehit düştü. Çığ altında kaldığı düşünülen yaklaşık 20 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Çığ bölgesinden gelen son bilgilere göre can kaybı 38'e yükseldi, yaralı olarak hastaneye kaldırılan 53 kişinin tedavisi devam ediyor.

Dün ve bugün meydana gelen faciada yaşamını yitirenlerin sayısı 38'e yükseldi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 30 kişinin kurtarıldığı da belirtildi. Çığ altında kalanları kurtarma çalışmaları ise sürüyor

Van'ın Bahçesaray ilçesinde iki günde iki defa çığ faciası yaşandı. 5 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı ilk çığ faciasında kar altında kalan 2 kişiyi kurtarmak isteyen ekiplerin üzerine de çığ düştü. İkinci faciada jandarma, güvenlik korucusu ve itfaiye erlerinin de aralarında bulunduğu 38 kişi hayatını kaybetti.



Faciada 10 vatandaş hayatını kaybetti. Son gelen bilgilere göre felakette 23 kişi can verdi. Bölgenin yer yer uçurumla dolu olduğu bir yer olduğunu belirten görgü tanıkları çığ altında kalanların en az 30 - 40 metre sürüklendiğini ifade ediyorlar. İçişleri Bakanlığı yaptığı son açıklamada bugün çığ düşmesi sonucu 8 jandarma görevlisi, 3 güvenlik görevlisi, 3 itfaiye eri ile 9 vatandaşımızın can verdiği duyuruldu.

Bölgeye çok sayıda ambulansın ve kurtarma aracın sevk edildiğini belirten yetkililer, ulaşımın güçlükle yapıldığını anlattı.

Karayolları ekiplerinin facianın yaşadığı bölgeye ulaşımın sağlanması için dün geceden bu yana yoğun çaba harcadığı öğrenildi.

Bölgede bulunan ve aslen Bahçesaraylı olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve AK Parti Van eski Milletvekili Gülşen Orhan’ın da çığ altından yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi. Çatak Devlet Hastanesine kaldırılan Gülşen Orhan’a ilk müdahalenin yapıldığı bildirildi.Fırtına ve tipi nedeniyle güçlükle yürütülen kurtarma çalışmalarına bölgeden köylülerin de destek verdiği açıklandı.

Muş, Bitlis ve Van için yoğun kar yağışı uyarısı geldi. Bölgede 4 gün boyunca devam etmesi beklenen kar yağışının hayatı durduracak düzeyde olacağı uyarısında bulunuldu. Bitlis ve Muş için kar yüksekliğinin 2.5 metreyi bulması bekleniyor.

AFAD: İKİNCİ FACİADA 33 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 53 KİŞİ YARALANDI

Faciayla ilgili AFAD'dan yapılan yeni açıklamada da şunlar kaydedildi: Van’ın Bahçesaray ve Çatak ilçeleri arasında, 24 saat içinde ikinci kez çığ düştü. Dün çığ altında kalan vatandaşlarımızı kurtarmak için çalışan ekiplerin üzerine, bugün saat 12.02’de ikinci bir çığ düştüğü bilgisi alındı. Alınan bilgilere göre olayda, aralarında şehit olan güvenlik görevlilerimizin de bulunduğu, toplam 33 kişi hayatını kaybetti; 53 kişi ise yaralandı. Olaya müdahale için bölgedeki AFAD il müdürlüklerinden 59 arama kurtarma uzmanı 11 araçla alana sevk edildi. Ayrıca 75 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve 10 kişilik AFAD arama kurtarma ekibi ile 2 araç, Ankara’dan askeri uçakla bölgeye gönderiliyor.

Olaya müdahale edilmesi için bölgeye, aralarında Şırnak İtfaiyesi’nden 4 kişinin de bulunduğu toplam 153 arama kurtarma personeli ve 17 araç sevk edildi. Bölgeye ayrıca 28 ambulans ve 10 Sağlık Bakanlığı UMKE ekibi gönderildi. Haberleşmenin aksamaması için alanda bir mobil baz istasyonu kurulmaya başlanırken 3 mobil baz istasyonu daha yola çıkarıldı.

Van Bahçesaray ve Çatak arasındaki karayoluna, 4 Şubat 2020 17.45’te çığ düşmüştü. AFAD Van koordinasyonundaki arama kurtarma ekipleri, çığ altında kalan minibüs ve iş makinesinden 8’i sağ olmak üzere 13 vatandaşımızı çıkarmıştı.

Ulaşılamadığı değerlendirilen 2 kişi için AFAD Van ve koordinasyonundaki Jandarma, UMKE, 112 Acil Sağlık, Karayolları, Büyükşehir Belediyesi ile itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürerken 12.00 sularında ikinci çığ düştü. Alanda çalışan ekiplerden bir kısmı çığ altında kaldı.

BÖLGEDE 3'ÜNCÜ ÇIĞ UYARISI GELDİ

Van-Bahçesaray kara yolunda meydana gelen ve 38 kişinin hayatını kaybettiği çığ bölgesinde üçüncü çığ uyarısı yapıldı. Dün akşam saat 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüste bulunan 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Minibüste olduğu değerlendirilen ve sabah saatlerinden itibaren devam eden 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürdürülürken meydana gelen ikinci çığ faciasında 8 jandarma personeli, 9 sivil, 3 korucu ve 1 itfaiyeciyle birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı toplam 31’e yükselmişti. Bölgede zorlu hava koşulları altında arama kurtarma çalışmaları devam ederken, üçüncü bir çığ uyarısı daha yapıldı. Arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için gelen vatandaşlar bölgede uzaklaştırılırken, kurtarma çalışmaları ise aralıksız sürdürülüyor.

NELER YAŞANDI?

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde dün akşam saatlerinde bir minibüs ile iş makinesinin üzerine çığ düştü. Çığ felaketinde 5 kişi yaşamını yitirirken, 8 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Çığ altında olduğu düşünülen 2 kişiyi kurtarma çalışmaları ise gece 01.00'e kadar devam etti. Ancak olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmalara ara verildi.

İşte o haberin detayları:

Van'ın Bahçesaray ilçesinde dün akşam saatlerinde minibüs ve iş makinesinin üzerine çığ düşmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi de kurtarıldı. Çığ altında kaldığı düşünülen 2 kişiyi kurtarma çalışmaları ise bugün devam ederken, ikinci çığ faciası yaşandı. Kurtarma ekiplerinin üzerine çığ düşmesi sonucu, Bahçesaray Belediye Başkanı'nın açıklamasına göre, 8 kişi yaşamını yitirdi. İçişleri Bakanlığı ise 30 kişinin kurtarıldığını açıkladı. Çığın altında 20 kişinin daha olduğu düşünülüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise ikinci faciada 8 jandarma görevlisi ve 3 güvenlik korucusunun şehit olduğunu açıkladı.

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde dün akşam saatlerinde bir minibüs ile iş makinesinin üzerine çığ düştü. Çığ felaketinde 5 kişi yaşamını yitirirken, 8 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Çığ altında olduğu düşünülen 2 kişiyi kurtarma çalışmaları ise gece 01.00'e kadar devam etti. Ancak olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmalara ara verildi.



ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI YENİDEN BAŞLADI

Gece saatlerinde arama-kurtarma çalışmalarına ara verilirken, sabah 07.00'den itibaren çalışmalar tekrar başladı. AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, jandarma ve Karayolları ekipleri çığ altında kalanları kurtarmak için çalışmalarını sürdürdü.



İKİNCİ ÇIĞ FACİASINDA ACI HABER GELDİ

Çalışmalar sürdüren ekiplerin üzerine öğle saatinde ikinci kez çığ düştü. Aralarında arama kurtarma çalışmalarına katılan askerler, korucular, belediye işçileri, AFAD, UMKE ve 112 Acil ekiplerinin de çığ altında kalmış olabileceği belirtiliyor.

Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, ilk bilgilere göre 8 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı, çığ felaketi hakkında açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde dün meydana gelen çiğ düşmesi sonucu, 15 vatandaşımız çığdan etkilenmiş, çığdan etkilenen vatandaşlarımızı kurtarmak için bölgeye ekipler sevk edilmiştir. Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri 13 vatandaşımızı (8 sağ, 5 ölü) çığ altından çıkarmış, kayıp olan 2 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmalarına bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 01.00 sularında ara verilmiştir.

Söz konusu arama kurtarma çalışmaları uzman personelin görüşü alınarak bugün saat 07.00 sıralarında tekrar başlamıştır. Devam eden arama kurtarma çalışmaları sırasında bölgede tekrar bir çığ düşme hadisesi yaşanmıştır. Yaşanan bu çığ düşmesi olayında şu ana kadar 30 kişiye ulaşılmış olup, çığ altında olanlar için arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Olayın ardından bölgeye hemen Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis, Siirt, Erzurum ve Ankara illerinden JAK dahil arama kurtarma ekipleri sevk edilmiştir.

Ayrıca arama kurtarma faaliyetlerini koordine ettiği sırada çığ altında kalan Van AFAD İl Müdürünün yerine Muş İl AFAD müdürü bölgeye sevk edilmiştir. Diğer iller teyakkuza geçirilmiş olup arama kurtarma çalışmaları için hazır bekletilmektedir. Ayrıca Ankara’dan yürütülen çalışmaları sevk etmek üzere AFAD Müdahale Daire Başkanı bölgeye gönderilmiştir. Gelişmelerle ilgili bilgi verilecektir."