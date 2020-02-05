

Van'daki çığ felaketi | 5 kişi can verdi, 2 kayıp aranıyor



Türkiye dün gece Van'dan gelen çığ felaketi haberi ile sarsıldı. 5 vatandaşımız hayatını kaybederken, kayıp olduğu bildirilen 2 kişinin çığ bölgesinde arama çalışmaları sürüyor.

3 bin rakımlı Karabet geçidi yakınlarında çığ felaketinde kar altında kalan minibüsten yaklaşık 6 saat sonra 2 kişi daha kurtarıldı. Böylece 4 kişinin yaşamını yitirdiği çığ felaketinde 7 kişi minibüsten sağ olarak kurtarıldı. İş makinesinden yaralı olarak kurtulan kepçe operatörü Bahattin Karagülle ile birlikte toplam 8 yaralı hastanelerde tedaviye alındı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Van- Bahçesaray karayolu üzerinde meydana geldi. Bahçesaray'a 25 kilometre mesafedeki 3 bin rakımlı Karabet geçidinde iş makinesi operatörü Bahattin Karagülle, karayolunda yol açma çalışmaları için küreme yaparken, çığ düştü. İş makinesi kısmen kar altında kalırken, arkasında bulunan minibüs ise yamaçtan kopan tonlarca kar kütlesi ile birlikte yaklaşık 40 metre yükseklikten devrilerek, karın altında kayboldu.

KENDİ İMKANLARIYLA KURTULDU, HABER VERDİ

Çığ felaketinden kısmen kar altında kalan iş makinesinden kendi imkanları ile kurtulan operatörü Bahattin Karagülle, hemen yetkililere haber verdi. Karagülle ihbarında kendisinin kurtulduğunu ancak arkasında bulunan yolcu dolu minibüsün ise çığ ile birlikte sürüklenerek kar yığınları altında kaldığını söyledi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.

EKİPLER VE KÖYLÜLER SEFERBER OLDU

Arama- kurtarma ekipleri çığ felaketinin yaşandığı bölgeye gitmek üzere seferber olurken, olaydan haberdar olan çevredeki köylüler de olay yerine gitti. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez de bölgede yoğun kar ve tipinin etkili olduğunu belirterek, "Bahçesaray- Van karayolunda minibüs ve bir iş makinesinin çığ altında kaldığı ihbarı bize ulaştı. Ekipler bölgeye yönlendirildi" dedi.

Olay yerine ulaşın ekipler ve yüzlerce köylü, olumsuz hava koşullarına rağmen tonlarca ağırlığındaki kar yığını altında kalan ve içerisinde 10'dan fazla kişinin olduğu tahmin edilen minibüstekilere ulaşabilmek için yoğun çaba sarfediyor.

5 KİŞİ SAĞ OLARAK ÇIKARILDI

Van- Bahçesaray karayolunun 3 bin rakımlı Karabet geçidi yakınlarında kar kürüme çalışması yapan iş makinesi ile minibüsün çığ altında kalmasının ardından bölgede süren arama- kurtarma çalışmalarında 5 kişi sağ olarak çıkarıldı. Bölgede arama- kurtarma çalışmaları yapan ekipler önce çığ altında kalan minibüse ulaştı. Daha sonra minibüsün içinde 5 kişi sağ olarak çıkartıldı. Çığ altında kalan 5 kişi, bölgede hazır bekletilen ambulanslarla Van'daki hastanelere götürülmek üzere yola çıkarıldı. 6 kişinin daha çığ altında kaldığı tahmin edilen köylülerin yanısıra 200 kişiden oluşan arama- kurtarma ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

VAN VALİSİ: 4 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Van- Bahçesaray karayolunun 3 bin rakımlı Karabet geçidi yakınlarında çığ altında kalan minibüsteki yolcuların kurtarılması için başlatılan çalışmalar sürdürülürken, Van Valiliği'nden açıklama geldi. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'den alınan bilgiye göre çığ altında kalan minibüsten 5 kişinin sağ olarak kurtarıldığı, 4 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi. Halen çığ altında kaldığı tahmin edilen 4 kişi için arama-kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

OLAYDAN 4 SAAT SONRA MİNİBÜSE ULAŞILDI

Van- Bahçesaray karayolunda saat 17.00 sıralarında meydana gelen çığ felaketinde kar altında kalan minibüse saat 21.00 sıralırnda ulaşıldığı öğrenildi. Bu saatten sonra zamana karşı hızma müdahale eden ekipler araç içerisinde bulunan yolculardan 5'ini sağ olarak kurtardı. saat 22.00 ssıralarında ise 4 kişinin cansız bedeni araçtan çıkarıldı.

YAKINLARI HASTANELERE AKIN ETTİ

Bu arada olaydan sonra çığ altında bulunan minibüsten çıkarılan 5 kişi ile kısmen kar altında kalan iş makinesinden kendi imkanları ile yaralı olarak kurtulan operatör Bahattin Karagülle'nin tedavilerine hastanelerde devam ediliyor. 3 yaralının Bölge Hastanesi'nde, 3 yaralının da Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde tedavi altında bulunduğu öğrenildi. kaza haberini alan yakınları da hastanelere akın etti. Vatandaşlar, kurtarılan yakınlarının durumları hakkında bilgi almaya çalıştı.

KURTARILANLARIN SAYISI 7'YE YÜKSELDİ

Van- Bahçesaray karayolunun 3 bin rakımlı Karabet geçidi yakınlarında çığ felaketinde kar altında kalan minibüsten yaklaşık 6 saat sonra 2 kişi daha kurtarıldı. Böylece 4 kişinin yaşamını yitirdiği çığ felaketinde 7 kişi minibüsten sağ olarak kurtarıldı. İş makinesinden yaralı olarak kurtulan kepçe operatörü Bahattin Karagülle ile birlikte toplam 8 yaralı hastanelerde tedaviye alındı.

4 YARALI BÖLGE HASTANESİNDE

Bu arada çığ felaketinde yaralanan Bahattin Karagülle ile birlikte minibüsten çıkarılan Fethi Turan, Nezih Turan ve Sadık Türkeş'in Van Bölge Hastanesinde tedaviye alındıkları diğer yaralıların ise Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde tedavilerine devam edildiği öğrenildi.

