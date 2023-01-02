Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
sisli
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Van Değirmenözü'nde korkutan deprem

Doğu Anadolu Bölgesi güne depremle uyandı. Kandilli Rasathanesi Van Tuşba ilçesi yakınlarında meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu.

02 Ocak 2023 Pazartesi 09:12
Van Değirmenözü'nde korkutan deprem

Van Değirmenözü'nde korkutan deprem



Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamada merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

Saat 08.44'te meydana gelen depremin derinliği 5 km olarak kaydedildi.

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2023.01.02 08:44:59  38.8013   43.5420        5.0      -.-  3.8  4.1   DEGIRMENOZU-(VAN)                                 İlksel
2023.01.02 08:28:07  36.4620   21.6688       74.6      -.-  4.2  4.2   YUNANISTAN                                        İlksel
2023.01.02 07:21:06  36.0588   31.5057       13.2      -.-  2.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2023.01.02 07:15:25  40.7858   30.9380       13.8      -.-  1.6  -.-   ZEKERIYAKOY-GOLYAKA (DUZCE)                       İlksel
2023.01.02 06:35:27  38.0588   42.7347        7.7      -.-  1.8  -.-   YAYLAKONAK-BAHCESARAY (VAN)                       İlksel
2023.01.02 06:12:22  37.0855   35.8448        9.8      -.-  2.0  -.-   INCETARLA-CEYHAN (ADANA)                          İlksel
2023.01.02 05:56:38  40.2538   31.7638        2.7      -.-  1.9  -.-   YILDIZ-BEYPAZARI (ANKARA)                         İlksel
2023.01.02 05:53:28  39.8003   33.3708        5.0      -.-  1.5  -.-   BEDESTEN-YAHSIHAN (KIRIKKALE)                     İlksel
2023.01.02 05:46:08  38.7148   39.9583        7.6      -.-  2.2  -.-   SENOVA-KOVANCILAR (ELAZIG)                        İlksel
2023.01.02 05:21:49  39.5387   26.1348        3.5      -.-  1.4  -.-   GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)                      İlksel
2023.01.02 05:07:48  37.3405   29.4768       14.0      -.-  0.9  -.-   KUMAFSARI-ACIPAYAM (DENIZLI)                      İlksel
2023.01.02 05:00:14  37.3305   29.4262       16.4      -.-  0.8  -.-   BEDIRBEY-ACIPAYAM (DENIZLI)                       İlksel
2023.01.02 04:51:44  37.3972   37.0897        5.0      -.-  2.8  -.-   MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)              İlksel
2023.01.02 04:49:41  36.5038   29.2203        5.0      -.-  1.4  -.-   MINARE-FETHIYE (MUGLA)                            İlksel
2023.01.02 04:42:14  37.3612   29.5157        2.1      -.-  3.3  3.4   GUMUS-ACIPAYAM (DENIZLI)                          İlksel
2023.01.02 03:08:34  38.9638   27.9122        3.4      -.-  1.2  -.-   CAMONU-AKHISAR (MANISA)                           İlksel
Anahtar Kelimeler:
VanTuşbaDeprem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hafta sonu okulda öğrenci unuttular
Hafta sonu okulda öğrenci unuttular
Metroda görünmez kaza | Kafası tutunma demirlerine sıkıştı
Metroda görünmez kaza | Kafası tutunma demirlerine sıkıştı
İBB toplu ulaşımda rekor kırdı
İBB toplu ulaşımda rekor kırdı
TUİK ölüm oranlarını gizledi, 1 milyon yeni vatandaş ortaya çıktı
TUİK ölüm oranlarını gizledi, 1 milyon yeni vatandaş ortaya çıktı
Fatih Tablosu için ikinci kez soruşturma açıldı
Fatih Tablosu için ikinci kez soruşturma açıldı
Kılıçdaroğlu'nun yemek yediği lokantaya kapatma cezası
Kılıçdaroğlu'nun yemek yediği lokantaya kapatma cezası
Diyanet'ten kadınlar için 'Yalnız seyhat edemez' fetvası
Diyanet'ten kadınlar için 'Yalnız seyhat edemez' fetvası
Fatih Altaylı'dan Ahmet Hakan'a unutulmaz fırça
Fatih Altaylı'dan Ahmet Hakan'a unutulmaz fırça
Kılıçdaroğlu Akşener buluşmasına ahlaksız mesaj
Kılıçdaroğlu Akşener buluşmasına ahlaksız mesaj
Deprem geliyorum demez! | Son deprem araştırması
Deprem geliyorum demez! | Son deprem araştırması

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim