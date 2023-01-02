Van Değirmenözü'nde korkutan deprem
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamada merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2023.01.02 08:44:59 38.8013 43.5420 5.0 -.- 3.8 4.1 DEGIRMENOZU-(VAN) İlksel 2023.01.02 08:28:07 36.4620 21.6688 74.6 -.- 4.2 4.2 YUNANISTAN İlksel 2023.01.02 07:21:06 36.0588 31.5057 13.2 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel 2023.01.02 07:15:25 40.7858 30.9380 13.8 -.- 1.6 -.- ZEKERIYAKOY-GOLYAKA (DUZCE) İlksel 2023.01.02 06:35:27 38.0588 42.7347 7.7 -.- 1.8 -.- YAYLAKONAK-BAHCESARAY (VAN) İlksel 2023.01.02 06:12:22 37.0855 35.8448 9.8 -.- 2.0 -.- INCETARLA-CEYHAN (ADANA) İlksel 2023.01.02 05:56:38 40.2538 31.7638 2.7 -.- 1.9 -.- YILDIZ-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel 2023.01.02 05:53:28 39.8003 33.3708 5.0 -.- 1.5 -.- BEDESTEN-YAHSIHAN (KIRIKKALE) İlksel 2023.01.02 05:46:08 38.7148 39.9583 7.6 -.- 2.2 -.- SENOVA-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel 2023.01.02 05:21:49 39.5387 26.1348 3.5 -.- 1.4 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2023.01.02 05:07:48 37.3405 29.4768 14.0 -.- 0.9 -.- KUMAFSARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2023.01.02 05:00:14 37.3305 29.4262 16.4 -.- 0.8 -.- BEDIRBEY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2023.01.02 04:51:44 37.3972 37.0897 5.0 -.- 2.8 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.01.02 04:49:41 36.5038 29.2203 5.0 -.- 1.4 -.- MINARE-FETHIYE (MUGLA) İlksel 2023.01.02 04:42:14 37.3612 29.5157 2.1 -.- 3.3 3.4 GUMUS-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2023.01.02 03:08:34 38.9638 27.9122 3.4 -.- 1.2 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel