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Van köpeği | Sahibinin can dostu, parlak ve yumuşak tüyleri kürk gibi

Tek gözü farklı renkte, çocukların can dostu, sahibine bağlılığı ile bilinir, tüyleri son derece yumuşak parlak bir kürk gibi. Van kedisinin ardından şimdi de Van Köpeği ilgi odağı oldu..

21 Ocak 2020 Salı 17:06
Van köpeği | Sahibinin can dostu, parlak ve yumuşak tüyleri kürk gibi

Van köpeği | Sahibinin can dostu, parlak ve yumuşak tüyleri kürk gibi

Türkiye'nin köpek türleri arasında yeni bir cins daha eklendi. Van Kedisi'nin ardından şimdide Van Köpeği hayvanseverlerin ilgi odağı haline geldi.


Farklı göz rengi durumunun ‘white’ olarak adlandırılan genin bir fonksiyonundan kaynaklandığını belirten Prof. Dr. Kaya, bu durumun hayvanlarda iris ve post rengini etkilediğine dikkat çekti.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) yerleşkesinde yaşayan bir gözü kahve, bir gözü turkuaz mavisi olan köpek ile yavrusu dikkat çekiyor..

Cana yakınlığı, beyaz ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, tilki kuyruğuna benzeyen kabarık kuyruğu, değişik göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle kentin en önemli değerlerinden olan Van kedileri gibi bir de köpek türüne rastlandı.

Van YYÜ yerleşkesinde uzun bir süredir sahipsiz olarak yaşayan değişik göz rengine sahip köpek ile yavrusu görenleri şaşırtıyor.

Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, köpeklerde farklı göz rengi olasılığının milyonda bir görüldüğünü söyledi.

"MİLYONDA BİR FARKLI GÖZ ÇIKABİLİYOR"

Köpeklerin Van kedisi gibi gözlerinin birbirinden farklı olma durumunun ender görüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Kaya, “Farklı göz rengi dünyadaki bütün hayvanlarda ve insanlarda çok ender olmasına rağmen görülebilen bir özelliktir. Bu durum Van kedilerinde çok daha fazladır. Köpeklerde de aynı şekilde milyonda bir de olsa farklı göz rengi çıkabiliyor. Bunun temel nedeni ‘white’ olarak adlandırdığımız bir genin birçok fonksiyonuyla ilgili bir durumdur. White gen; gözün iris rengini, post rengini ve sağırlıkla ilgili fonksiyonları olan bir gendir. Melanositlerden melanin salınımın bir gen pozisyonunu oluşturuyor. Bu nedenle bunun iristeki karşılığı etkilenmeyen gözün kendi orijinal renginde, etkilenen gözün ise mavi sağlayan bir pozisyondur” dedi.

ANNE FARKLI GÖZLÜYLE YAVRUDA BU OLASILIK ARTAR 

Farklı göz rengine sahip anne köpeğin yavrusunun da aynı göz renklerine sahip olma ihtimalinin yüksek olduğunu dile getiren Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Eğer annesinde ‘white’ gen lokasyonu varsa bunun yavrularda görülme oranı da artar. Hayvandaki genin bulunuşu post renginden de ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu özelliğin yavrularına da taşınmasında herhangi bir sürpriz söz konusu değildir. Annede bu gen varsa yavrularında da çıkması söz konusudur.”

Öte yandan, farklı göz renklerine sahip köpek ile yavrusunu Van YYÜ Ziraat Fakültesinin sahiplendiği belirtildi.

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Van KöpeğiVan KedisiKöpekCins Köpek
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