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Vaniköy Camii kül oldu | Boğaz'ın incisiydi

Üsküdar Çengelköy'de yer alan İstanbul Boğazı'nın en zarif eserleri içinde bilinen tarihi Vaniköy Camii'nde yangın çıktı. Yangın, denizden ve karadan müdahale edilerek kontrol altına alınabildi.

15 Kasım 2020 Pazar 15:54
Vaniköy Camii kül oldu | Boğaz'ın incisiydi

Vaniköy Camii kül oldu | Boğaz'ın incisiydi


İstanbul tarihinde önemli bir yeri olan estetik ve sanat değeri açısından son derece önemli eserler arasında yer alan tarihi Vaniköy Camii alevlere yenik düştü.

Osmanlı İmparatorluğu döneminden kalma 355 yıllık Vaniköy Camii'nde saat 13.35 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Denizden de müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

YALILAR ARASINDA YER ALIYOR

Boğaz'daki yalılar arasında yer alan Vaniköy Camii, Vani Mehmet Efendi tarafından 1665 yılında yaptırıldı. Cami zamanla semte de ismini verdi. Ahşap karkas yapıda inşa edilen caminin, tek şerefeli minaresi kagir zemine oturtulmuş ve betonermedir.
Caminin boğaz tarafına bakan tarafına inşa edildiği sırada dikildiği belirtilen bir çınar ağacı da yer alıyor.

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