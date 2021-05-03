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Vatandaş evine kapandı, otelde korona partisi çileden çıkardı

Son bir yılı koranavirüsle mücadelede geçiren vatandaş sıcak günlerde evlere kapanırken, Antalya'da bir otelde hınca hınç korona partisi görenleri çileden çıkardı.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 00:43
Vatandaş evine kapandı, otelde korona partisi çileden çıkardı

Vatandaş evine kapandı, otelde korona partisi çileden çıkardı



Koronavirüs salgınına karşı Türkiye 17 günlük kapanma sürecini artan sıcaklara rağmen evinde sürdürürken, önlemleri, yasakları hiçe sayan grupların vurdum duymazlığı görenleri şaşkına çeviriyor. Antalya'da, artan vaka sayılarına rağmen kural tanımayan eğlenceler hız kesmiyor. Bu kez de Manavgat’ta bir otelde çekilen korona partisi görüntüleri 'pes' dedirtti.

Haftalık vaka tablosunda çok yüksek riskli iller arasında yer alan Antalya’da pandemi kuralları hiçe sayılmaya devam ediliyor. Manavgat ilçesindeki bir otelde düzenlenen eğlence, kural tanınmazlığın belgesi olarak kayıtlara geçti.

Pandemi döneminin olmazsa olmazı sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığı eğlencede otel müşterisi oldukları öğrenilen yüzlerce kişi, müzik eşliğinde eğlenip o anları cep telefonları ile görüntüledi. Yaşananlar orada bulunan katılımcılar tarafından kayıt altına alıp sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Görüntülerde otel çalışanlarının maske takarak servis yaptıkları görülürken, eğlenceye katılanların sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe saydığı görülüyor.

Anahtar Kelimeler:
Korona PartisiAntalyaKoronavirüs
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