Vatandaşın iş umudu Türkiye dışında | Pasaport rekoru

Türk halkının yaşadığı ekonomik kriz yoksulluğu derinleştirirken gençlerin umudu yurt dışına yöneldi. Yurt dışına çıkmak isteyenlerin sayısında rekor artış: CHP'li Utku Çakırözer, 'AKP'nin ayıbı' diyerek tepki gösterdi

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı'nın vize başvurularında yaşanan sıkıntılar konusundaki açıklamalarını değerlendirdi. Çakırözer, "İnsanımız akın akın Türkiye’den kaçıyor. Bu rakamlar inanılır gibi değil. İki yıl öncesine göre yüzde 250 artarak, tam üç buçuk katına ulaşmış" dedi.

Türkiye’den yurt dışına çıkmak isteyenlerin sayısında son iki yılda yüzde 250 artış yaşandığı ortaya çıktı. TBMM’de Dışişleri Komisyonu üyelerine yabancı ülkelere gidişte yaşanan vize sıkıntısı konusunda bilgi veren Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, “Türk vatandaşlarının yıllık 1 milyon olan vize başvurusunun geçen yıl 3 buçuk milyona ulaştığını” açıkladı.



Kaymakçı vize başvurularında yaşanan sıkıntı konusunda şunları söyledi:

“Pandemi öncesinde her yıl ortalama 1 milyon vize başvurusu yapılıyordu ülkemizden. Bu rakam pandemi döneminde 200 bine kadar düştü. 2022 yılının başından bu yana da tahminen 3.5 milyon vize başvurusu yapılmış. Batı ülkelerinin büyükelçileri ile üç toplantı yaptık. Bazı ülkeler verdikleri vize sayısının geçmişten daha fazla olduğunu anlattılar. Başvurular artınca vatandaşlarımıza verilen ret oranları da artmış durumda.”

ESNEK DAVRANAMIYORMUŞ

AKP’NİN AYIBI

Kaymakçı, Türkiye’den gelen milyonlarca vize başvurusunu değerlendirme zorluğu yaşayan ülkelere ‘Türkiye pratiğini’ anlattıklarını da belirterek, “Biz yılda 1.7 milyon vize başvurusunu pratik biçimde kabul ediyor ve yanıtlıyoruz. Onlara Türkiye pratiğini anlattık. Bu işi nasıl sağlam yaptığımızı. Ama tabi Batı ülkeleri bizim kadar esnek davranamıyor” diye konuştu.

Komisyon üyesi CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Kaymakçı’nın verdiği bilgiler üzerine yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi:

“İnsanımız akın akın Türkiye’den kaçıyor. Bu rakamlar inanılır gibi değil. İki yıl öncesine göre yüzde 250 artarak, tam üç buçuk katına ulaşmış. Ülkeden kaçış olduğunu biliyorduk, görüyorduk ama böyle rekor bir rakam beklemiyorduk. Türkiye’de hem demokratik geri gidiş ve hukuksuzluklar, hem de ekonomik yoksulluk karşısında özellikle gençlerimiz Türkiye’den kaçıyor. Yetmiyor vatandaşlarımız yabancı ülkelerin konsolosluk kapılarında vize alabilmek için süründürülüyor, ikinci sınıf insan muamelesi uygulanıyor. Bu rakamların, vatandaşlarımıza yaşatılan bu vize çilesinin tek sorumlusu tüm güçleri elinde toplayan Recep Tayyip Erdoğan’ın tek adam yönetimi ve AKP iktidarıdır. Hiç mazeret aramasınlar, bu ayıp tümüyle onlara atttir” dedi.

AKP iktidarının ve Dışişleri Bakanlığı’nın, Türk vatandaşlarının yaşadığı vize çilesinin çözümü için etkili olamadığına dikkat çeken Çakırözer şöyle devam etti:

"O hale geldi ki artık transit gitmek için bile vize istiyorlar. İspanya’sı Hollanda’sı Fransa’sı. Bunlara ne yapıyorsunuz? Diplomaside mütekabiliyet diye bir şey var. Yani karşılıklılık. Neden bu olumsuz tavırlara karşılık vermiyorsunuz?"



