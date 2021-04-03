Vatandaşların huzuru TCDD onayını bekliyor

Marmaray’ın yapımı sonrasında Maltepe’nin Altıntepe Mahallesi’nde oturan 30 binin üzerinde kişinin sahil ve Bostancı çarşısı ile bağlantısı koparıldı. Mahalle sakinleri, çarşı ve toplu ulaşıma erişmek için yaklaşık 1kilometreden fazla yürümek zorunda kalıyor. Yaşlı ve engellileri düşününce bu mesafe zaman zaman yarım saate yakın bir yürüme gerektiriyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Marmaray’ın yapımı sırasında TCDD tarafından oluşturulan mağduriyeti giderecek bir proje hazırladı. Yapılacak üst geçit ile Maltepe’nin Altıntepe Mahallesi’nde yaşayanların Bostancı çarşısı ve toplu taşımaya erişimini yarım saat kısaltacak.

Ancak, uygulama projeleri de tamamlanan köprü inşaatı için TCDD’den 6 aydır izin çıkmıyor. TCDD, yazılan resmi yazılara ve yapılan görüşmelere rağmen, kurumsal olarak kullanmadığı, çevre apartmanlar tarafından kullanılan alana projenin yapılmasına henüz müsaade vermedi.

Altıntepe Mahallesi’nde yolun adının bile İstasyon Yolu Sokak olduğunu belirten mahalleliden TCDD’ye yoğun bir tepki var. Altıntepeliler, üst geçidin bir an önce yapılarak yıllardır süren erişim sorunlarının çözülmesini bekliyor.

KARTAL’DA İSTASYONUN ALTI ÇÖPLÜK

Üst geçide onay vermeyerek vatandaşı mağdur eden TCDD, Kartal’da da Marmaray istasyonunun altında oluşan yaklaşık 150 metre uzunluğunda viyadük altı boşluğu değerlendirmiyor. Alanın çöplüğe dönmesi ve vatandaşlar için tehlike arz etmesi dikkate alınmıyor.

İBB, TCDD’nin bugüne kadar bu araziyi düzenlememesi ve semt sakinlerinden gelen talep nedeniyle, söz konusu alanla ilgili “çevre düzenleme projesi” hazırladı. Ancak, TCDD 3 aydır çalışmanın başlamasına onay vermiyor.



Vatandaşlar, çöplüğe dönen ve mevcut haliyle kentsel güvenlik açısından sorunlar oluşturan viyadüğün altının bir an önce düzenlenmesini istiyor.

Her iki projede de “TCDD’nin mülkiyeti dışında yapılması” yönünde görüş belirten bürokratların, eski İBB yöneticileri olması ise dikkat çekiyor.

