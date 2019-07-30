Vedat Milör'ü denize iten restorana tepkiler yağıyor





Esnafın, işletmelerin ticaret potansiyeli artsın, yeni istihdam alanları açılsın diye yıllardır kaldırımlarda, sokak aralarında hatta ana yollarda pıtrak gibi çoğalan işgaller vatandaşa adım atacak yer bırakmayacak hale getirdi. Özellikle büyük şehirlerin ana yollarında geniş kaldırımların üstüne adeta şubeler açan işyerlerine tepkiler dinmek bilmiyor. Sahillerde ise durum daha da vahim. Vatandaşın denizle bağını koparan yeni yetme restoran işletmecilerinin yüzsüzlüğü, şiddete dönüşüyor. Burgazada'da rıhtımı işgal eden Ada Keyf Restoran çalışanı kendisini nazikçe uyaran centilmenliği ile ünlü yazar Vedat Milör'e şiddet uygulaması tepkilere neden oldu. Bu arada restoranın sahiplerinden birinin de Belediye Başkan Yardımcısı olduğu ortaya çıktı.

NAZİKÇE UYARDI, MAGANDA GİBİ SALDIRDI

Yemek Eleştirmeni Vedat Milor, İstanbul Burgazada'da bir restoranın rıhtımı işgal etmesi üzerine yaptığı uyarı üzerine denize doğru itildi. Yaşanan olayı Twitter'dan duyuran Milor, "Geriye doğru denize düşsem boynum kırılabilirdi" dedi. Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ise, Vedat Milor ile telefonda görüştüğünü, restorana cezai yaptırımların uygulandığını ifade etti...

Yemek eleştirmeni Vedat Milor, Burgazada’da rıhtıma yakın bir restoranın belediye çizgilerini ihlal ederek yürüyüş yolunu kapatması nedeniyle yaptığı ikazın ardından, bir restoran çalışanı tarafından “sana ne lan, fazla konuşma denilerek denize itildiğini söyledi. Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, yaşanan olaya ilişkin, “Gerekli yaptırımlar yapıldı, cezalar uygulandı. Daha tatsız şeyler de olabilirdi. Bundan sonra bunlara da izin vermeyeceğiz” dedi.

Burgazada’da ikamet eden Yemek Eleştirmeni Vedat Milor, Twitter’dan adada yaşadığı olayı anlattı. Olaya ilişkin Habertürk’ten Emrah Doğru’ya açıklama yapan Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Vedat Milor’e ulaşarak üzüntülerini paylaştığını, Perşembe günü bir araya gelerek konu hakkında görüşeceklerini söyledi. Gül ayrıca, ilgili restorana cezai işlem uygulandığını da vurguladı.

MİLOR: DENİZE İTTİ, DÜŞMEME RAMAK KALDI

Yemek eleştirmeni Vedat Milor, Twitter’da yaşadığı olayı şöyle anlattı:

“Burgazada’da başımdan çok tatsız bir olay geçti. Detaylı paylaşmak istiyorum çünkü bu sorun farklı şekillerde karşımıza çıkıyor. Ada’da rıhtıma yakın restoranlar Belediye’nin çizdiği sınırları ihlal edip masalarıyla neredeyse geçecek yer bırakmıyor. Bazı restoranlar fazladan bir masa daha koyup yürümeyi imkansız hale getiriyorlar. Ada Keyf Restoran’ın önünden geçerken benzer bir sorun vardı ve ben de ilgili bir çalışanı ikaz ettim. Ancak çalışan ‘Sana ne lan, fazla konuşma’ diyerek beni denize doğru itti. Düşmeme ramak kaldı. Açık biçimde kanuna ve nizama aykırı olan bir uygulamayı ikaz ettiğim için uygulanan bu kaba kuvvet düşündürücü. Bu restoranın sahiplerinden birinin Belediye Başkan yardımcısı olması iki kere düşündürücü ve üzücü. Geriye doğru denize düşsem boynum kırılabilirdi. Çok üzücü bir olay daha var: Restoran sahipleri benim çalışana hakaret ettiğimi iddia etmiş. Öyle bir şey söz konusu değil tabii ki. Vapurda dönerken gittiğim restoranla ilgili düşüncelerimi ses kaydına aktarıyordum. Allahtan bu açık kalmış. Olan biten her şey orada. Amacım çete, dağ kanunlarına aynı şekilde yanıt vermek değil. O yüzden kötü yorum bırakma, bizzat arayıp taciz etme gibi yaklaşımlar doğru olmaz. Yapılması gereken şey belediyenin o bölgeyi geçişe uygun hale getirmesi.”

ERDEM GÜL: VEDAT BEY’DEN ÖZÜR DİLERİZ, CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Habertürk’ün ulaştığı Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül yaşanan olayın ardından Vedat Milor’e telefonla ulaştığını ve üzüntülerini ilettiğini söyledi.

Gül, “Sayın Vedat Beyi aradım, geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Çok üzüldüğümü söyledim. Perşembe günü kendisini ziyaret edeceğim. Bu işgaller tüm Türkiye’de ve adalarda yaşanıyor. Biz zabıtayla çizgi çiziyoruz insanların orada rahat yürüyebilmesi için. Buna rağmen o işgaller sürüyor. Burada yaya kültürünü geliştirmemiz gerekir. Biz de orayı yaşanmaz hale getirirsek adanın anlamı olmaz. Bilinci, ada kültürünü artırmamız lazım. Vedat Bey’in yaşadığı olay büyük bir sıkıntı. Ben Belediye Meclis Üyemiz Fatma Hanım’la da görüştüm. Çok üzgün. Olmaması gereken bir olay. Gerekli yaptırımlar yapıldı, cezalar uygulandı. Daha tatsız şeyler de olabilir. Bundan sonra bunlara da izin vermeyeceğiz” dedi.