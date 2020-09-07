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Vekil oğlunun düğününe tepkiler yağdı | Saygısızlığın dik alası

Kabinede Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Mart ayından itibaren her gün bıkmadan usanmadan uyarırken, AKP'li vekilin oğlu için düzenlediği nikah törenine tepkiler durmak bilmiyor.

07 Eylül 2020 Pazartesi 09:38
Vekil oğlunun düğününe tepkiler yağdı | Saygısızlığın dik alası

Milletvekili düğününe tepkiler yağdı | Saygısızlığın dik alası



Bir yandan 19 Mayıs ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı 'Koronavirüs' gerekçesiyle yasaklayan, ama Ayasofya'nın açılışı ile Giresun'da on binlerce kişinin katılımıyla miting düzenlemeler, Koronavirüsle mücadele edenlerin emeklerini çöpe atıyor. Temmuz ayında can kaybı sayıları inandırıcı olmasa da en aza inerken, yeniden tırmanışa geçen virüsün yayılım hızı ve vefat sayıları hızla artıyor. Vatandaşlara düğün ve nikah törenlerinin yasaklandığı saatlerinin ve katılımların kısıtlandığı bir dönemde AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman’ın oğlunun 1500 kişilik gösterişli nikah töreni, görenleri adeta çılgına çevirdi. 


Kıskançlıktan değil, vurdum duymazlık ve kibrin, koronavirüsle birlikte zirve yapmasına tepki gösteren duyarlı çevreler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısının hemen ardından yaşanan rezaletin "AKP'liler virüs yayılımından muaf mı tutuluyor" tartışmasını da başlattı. Konserlerin, gece eğlencelerinin, müzikli partilerin hız kesmeden sahil kentlerinde sürmesini eleştiren sosyal medya kullanıcıları "Vatandaşlar defalarca nikah ve düğünleri iptal ederken, milletvekili oğlunun binlerce kişinin hayatını riske atması akıl tutulması" diyerek tepki gösterdi.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı rezaleti 'Hacivat gerdeğe girecek diye' başlığıyla özetlerken, Sevilay Yılman, Ebru Baki'nin programında olayın her yönüyle rezalet olduğunu söyledi. 

PEKİ NELER OLMUŞTU?

AKP'li vekilin oğlunun nikah töreni koronavirüs salgınına yönelik tedbirlerin ihlal edilmesi nedeniyle sosyal medyada tepki çekti. 1500 kişinin katıldığı törende genelgeyle yasaklanmasına rağmen yiyecek içecek ikramı yapıldı, gelin ve damada takı takıldı, toplu fotoğraf çekimi yapıldı. 1 saatle sınırlandırılmasına rağmen saatlerce sürdüğü belirtilen düğünde sosyal mesafe kuralı da ihlal edildi.

Koronavirüs vakalarının yeniden artmasıyla birlikte İçişleri Bakanlığı düğünlerle ilgili bir dizi yasak kararı almıştı.

2 Eylül'de yayınlanan genelge ile sokak / köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinlikleri yasaklanmış, nikah törenlerine ise en fazla 1 saat izin verileceği belirtilmişti.

Nikah töreninde sandalye/koltuk düzeninin fiziki mesafe koşullarına uygun şekilde oluşturulması zorunlu hale getirilmiş, toplu yemek verilmesi de dahil her türlü yiyecek içecek ikramı (paketli su servisi hariç) yasaklanmıştı.

24 Haziran’da yayınlanan genelgede ise "Takı merasimi, hediyelerin düğün mekânının uygun bir yerinde bulundurulacak sandık vb. bir toplama kutusuna konulması şeklinde yapılacak. Toplu fotoğraf çekimleri yapılmayacak” denilmişti.

Bakanlığın genelgeleriyle belirlenen bu yasaklar AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman için geçerli olmadı. Törene katılanların sosyal medyadan paylaştığı görüntülerde, sosyal mesafe kuralına uyulmadığı ve yasağa rağmen yiyecek içecek ikramı yapıldığı görüldü.


Akşama doğru saat 19.00'da başlayan ve saatlerce süren düğünde kavurma, tavuk ve aşure servisi yapıldı.

Törende gelin ve damada takı takılmasına yönelik yasak da ihlal edildi. 

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Son Güncelleme: 07.09.2020 09:53
Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs
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