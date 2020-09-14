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Vekile meşaleli karşılama yangın çıkardı

MHP'den ihrac edilmesinin ardından İYİ Parti'ye geçen Erhan Usta seçim bölgesi Samsun'a gelişi sırasında meşaleli karşılama töreni yangına neden oldu.

14 Eylül 2020 Pazartesi 08:08
Vekile meşaleli karşılama yangın çıkardı

Vekile meşaleli karşılama yangın çıkardı


Milletvekiline yağcılık yangın çıkardı. Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) ihraç edildikten sonra İYİ Parti'ye katılan bağımsız Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, Samsun kent girişindeki karşılanması esnasında partililerin yaktığı meşalelerden çıkan kıvılcımlar, akaryakıt istasyonunun yanındaki kurumuş otlara sıçrayınca, yangın çıktı. Yangın, partililer ile çevredeki vatandaşların yardımı ve itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

ROZETİNİ AKŞENER TAKTI


MHP'den ihraç edilen Samsun Milletvekili Erhan Usta, geçtiğimiz günlerde İYİ Parti'ye geçti. Usta'nın rozetini İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener taktı. Törenin ardından Usta, partisinin Samsun İl Başkanlığı'nda düzenlenecek toplantıya katılmak için Samsun'a hareket etti. Yaklaşık 250 partili tarafından Samsun-Ankara karayolu 3'üncü kilometredeki bir akaryakıt istasyonunda karşılanan Usta için bazı partililer de meşale yaktı. İddiaya göre meşalelerden çıkan kıvılcımlar akaryakıt istasyonuna yakın noktadaki kurumuş otların olduğu alana sıçrayınca, yangın çıktı. Rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere, partililer ve vatandaşlar, ellerindeki kürek, ağaç dalı ve su kovalarıyla müdahalede bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

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Anahtar Kelimeler:
SamsunYangın
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