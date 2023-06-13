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Vergi ödemeyen Suriyeli'ye göre tek eksik 'Şeriat'

Bir sokak röpartajında 'Dar gelirli ölsün' diyen Suriyeli sığınmacı vergi ödemediğini belirterek Türkiye'de tek eksiğin Şeriat olduğunu savundu

13 Haziran 2023 Salı 09:14
Vergi ödemeyen Suriyeli'ye göre tek eksik 'Şeriat'

Vergi ödemeyen Suriyeli'ye göre tek eksik 'Şeriat'


Suriyeli'ler başta olmak üzere arap ülkeleri ile Afanistan'dan kaçarak Türkiye'yi adeta işgal eden milyonlarca istilacıya 'Cennet' haline gelirken, kendi halkının yoksulluğunu gözardı eden iktidar, yabancılar sağladığı kolaylık alay konusu oldu. Türk halkı kendi yurdunda son iki yılda hızla fakirleşirken, vergi ödemeyen, milyarlarca liralık yardım ve hibelerle tatil beldelerinde keyif süren arap ve peştun asıllı istilacılar, sosyal medyada vatandaşlarımızla adeta dalga geçiyor. Önceki gün İstanbul Mecidiyeköy'de bir sokak röportajında Suriyeli bir kişi, tepki çeken açıklamalarda bulundu. Aylık gelirinin 25 bin TL olduğunu ve vergi ödemediğini söyleyen Suriyeli, "Asgari ücretli ölsün bence" dedi. Aynı kişi ayrıca, Türkiye'de bir sorun olmadığını ve tek eksiğin 'şeriat' olduğunu savundu.

Dolar ve Euro'daki yükseliş ile gıdadan benzine tüm ürünlere zam yağmuru sürerken, sosyal medyada gündem olan Suriyeli bir kişinin açıklamaları tepki çekti.


İstanbul Mecidiyeköy'de sokak röportajı yapan medyali tv kanalı, yurttaşlara döviz artışları ve zamlarla ilgili düşüncelerini sordu.

"KENDİLERİNİ ASGARİ ÜCRETE MAHKÛM ETMİŞLER"

Suriyeli bir kişi aylık kazancının 25 bin TL olduğunu ve rahat geçindiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Asgari ücretli ölsün bence. Asgari ücretle kimse çalışmıyor ki şu an. Fabrikalarda, marketlerde çalışanlar var. Asgari ücrete kendilerini mahkûm etmişler. Biraz aslında gözlerini açsalar çeşit çeşit işler var."

"VERGİ ÖDEMİYORUM"

Tekstil ile uğraştığını ve kendi işinin patronu olduğunu ifade eden Suriyeli kişi, 'vergi ödemediğini' de söyledi.

Suriyeli, muhabirin Türk vatandaşlarının vergi ödediğini hatırlatarak, bu durumun 'ayrımcılık' olarak değerlendirmesi üzerine de "O devletle ilgili bir durum, bizle ilgili bir durum yok. Biz mutluyuz yani" dedi.

TEK EKSİK ŞERİATMIŞ!

Son olarak Türkiye'nin bir problemi olmadığını savunan kişi, "Türkiye'deki şu an tek eksik şeriat" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.
 

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