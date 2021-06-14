Veyis Ateş Habertürk'te işine son verildi | 10 milyon Euro istemişti

Veyis Ateş 10 Milyon Euro istemişti, Habertürk işine son verdi



Türkiye'de medya, siyaset ve yer altı dünyası ilişkisinde rüşvet çarkının tam ortasında ünlü haber sunucusu Veyis Ateş'in varlığıyla sarsıldı. Daha önce Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde bedava tatil yapan Veyis Ateş'in adı geçen iş adamından 10 milyon Euro istediği iddia ediliyor. Gün boyu tartışılan konunun, Habertürk yönetimine Ocak ayının ilk haftasında kanalın yönetimine, Gazeteci Yazar Sevilay Yılman tarafından iletildiği bildiriliyor. Bu arada Veyis Ateş'in işine son verildiği, odasında eşyalarını topladığı iddiaları sosyal medyada gündem oldu.

FATİH ALTAYLI KÖŞESİNDE YAZDI

Sedat Peker videolarında hakkında ortaya atılan iddiaların ardından gazetede izne çıkarılan Veyis Ateş'in, kaçak SBK Holding sahibi Sezgin Baran Korkmaz'dan para istemesiyle ilgili konu Gazeteci Yazar Fatih Altaylı tarafından kaleme alındı. Altaylı bu konuda şu bilgileri verdi;

Dün öğle saatlerinde Dalaman civarında otomobildeyim.

Telefon çaldı.

Tanımadığım bir numara.

Uluslararası arama.

Bir Avusturya numarası.

Tanımadığım numaraları açmayı pek sevmiyorum ama Avusturya kodunu görünce yeğenim orada okuduğu için “Belki o arıyordur” diyerek açtım.

Bir erkek sesi.

“Fatih Bey iyi günler dilerim. Ben Sezgin Baran Korkmaz, numaranızı bir gazeteciden aldım” dedi.

“Fatih Bey bugünkü yazınızı okudum ve çağrınıza yanıt olarak arıyorum” dedi.

“Size kirli bir gazeteciyi anlatacağım. Çünkü ben hayatımda böyle utanç verici, böyle rezil bir tehdit görmedim” dedi.

“Veyis Ateş isimli gazeteci beni 7 Ocak günü aradı” diye başladı.

Gerisi utanç vericiydi.

Tehdit, şantaj iddiaları. 10 milyon euroluk talepler, bir ekip adına aracılıklar.

Kriminal nitelikte suçlamalar.

Akıl alır gibi değildi.

Bu suçlamalar ile bir gazetecinin adının yan yana gelmesi bile aklımın hafsalamın almayacağı bir durumdu.

Dahası Baran Korkmaz elinde tüm bu iddialarını kanıtlayabilecek bir bant kaydı olduğunu ve bunu ablası gibi sevdiği bir gazeteciye daha önce dinlettiğini de iddia ediyordu.

Korkmaz'a tanıdığı onca gazeteci varken bunu niye hiç tanışıklığı olmayan benimle paylaştığını sordum.

İstediği kişiye bunu yazdırabileceğini ama benim çağrıma yanıt verdiğini söyledi.

İlginç bir yanıttı.

Sezgin Baran Korkmaz'ın Veyis Ateş'le ilgili iddialarını Habertürk yönetimi ile de paylaştım.

Kendisinden son bir kez bu iddialara yanıt vermesini isteyeceklerdir muhtemelen.

Veyis Ateş'in de bu iddialara verecek bir yanıtı var mı bilemem!

Keşke ilk gün çıkıp, "Bunlar külliyen yalandır" diyebilseydi.

Keşke hem kendisinin hem de kendisine güvenenlerin onurunu koruyabilseydi.

Bu satırları yazmaktan, hiçbir yerinde olmak istemediğim bu işe müdahil olmaktan, hayatımda tanışmadığım birinin iddialarını muhataplarına sormaktan bile utanıyorum.

Keşke başkalarında da bu duygu olabilseydi!

SEVİLAY YILMAN KONUYU YÖNETİME BİLDİRMİŞ

Bu arada KRT Haber Kanalında Sen Ne Dersin programında konu gündeme geldi. Akif Beki, İnan Demirey ve Yavuz Oğhan'ın programında, Ocak ayının ilk haftasında Habertürk yazarlarından Sevilay Yılman'ın da SBK tarafından arandığı, Veyis Ateş'in söz konusu iş adamı ile yaptığı telefon görüşmesinin ses kaydının dinletildiği ele alındı. Yılman'ın bu konuyu yarınki köşesinde kaleme alacağı ifade ediliyor.

Veyis Ateş bu iddialar karşısında sessiz kalırken, Habertürk'ün akşam saatlerinde söz konusu ünlü sunucu ile yollarını ayırdığı bilgisi geldi.

SON 15 GÜNDE NELER OLMUŞTU?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, bugün yayınladığı 9. videosunda kara para aklama suçundan hakkında tutuklama kararı bulunan ve yurt dışına kaçan Sezgin Baran Korkmaz’a ait Bodrum Paramount Otel’e el konulduğunu ve öncesinde ise aralarında hakim, savcı ve bazı basın mensuplarının bulunduğu isimlerin bu otelde ücretsiz kaldığını iddia etmiş, bu isimler arasında Veyis Ateş'in de olduğunu söylemişti. İddiaların doğru çıkması üzerine Habertürk yönetimi Veyis Ateş'i izne çıkarmıştı.

